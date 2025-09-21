हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदो फिल्मों से निकाले जाने के बाद अब दीपिका पादुकोण के पास हैं कितनी मूवीज? जानें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जुड़ी हर डिटेल

दो फिल्मों से निकाले जाने के बाद अब दीपिका पादुकोण के पास हैं कितनी मूवीज? जानें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जुड़ी हर डिटेल

दीपिका पादुकोण इन दिनों खबरों में बनी है. हाल ही में दीपिका को फिल्म कल्कि 2898 एडी से बाहर निकाल दिया गया. इससे पहले स्पिरिट से भी उन्हें बाहर कर दिया गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Sep 2025 12:24 AM (IST)

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हैं. वो हाइएस्ट पेड़ एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने कई हिट फिल्में की हैं. हालांकि, इन दिनों वो टेंट्रम को लेकर विवादों में हैं. उन्हें दो साउथ फिल्मों से बाहर कर दिया  गया है. हाल ही में उन्हें कल्कि 2898 एडी सीक्वल से निकाला गया. इससे पहले उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से भी बाहर किया गया था.

दीपिका के हाथ में है ये दो फिल्में

ऐसे में आइए जानते हैं दीपिका के पास फिलहाल कितने प्रोजेक्ट्स हाथ में हैं. दीपिका के हाथ में दो प्रोजेक्ट हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म 'किंग' की शूटिंग को लेकर अपडेट दिया. दीपिका किंग में नजर आएंगी. उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. फिल्म शाहरुख खान उनके को-स्टार हैं. इसमें सुहाना खान भी नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे.

इसके अलावा दीपिका के हाथ में एक तेलुगू फिल्म है. फिल्म का नाम है AA22xA6. इस फिल्म में वो तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के अपोजिट नजर आएंगी. फिल्म को एटली डायरेक्ट कर रहे हें, जिन्हें फिल्म जवान के लिए जाना जाता है. हाल ही में सेट से अल्लू अर्जुन का लुक भी लीक हुआ.

इन फिल्मों को लेकर है विवाद

बता दें कि दीपिका को फिल्म कल्कि 2898 एडी में लीड रोल में देखा गया था. उन्हें फिल्म के सीक्वल में भी देखा जाना था. लेकिन हाल ही में प्रोडक्शन टीम ने ये अनाउंसमेंट की कि दीपिका अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है. रिपोर्ट्स थी कि दीपिका अपनी फीस में हाइक, 25 लोगों की टीम के लिए 5 स्टार होटल में अरेंजमेंट्स और 7-8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड कर रही थीं.

इसके अलावा फिल्म स्पिरिट से भी संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें इन्हीं सब कारणों की वजह से बाहर किया था. दीपिका 8 घंटे की शिफ्ट और प्रॉफिट शेयर में से हिस्सा मांग रही थीं. दीपिका को फिल्म से निकालने के तुरंत बाद ही मेकर्स ने तृप्ति डिमरी को फिल्म के लिए साइन कर लिया था. दोनों ही फिल्मों में प्रभास लीड रोल में हैं.

Published at : 21 Sep 2025 12:24 PM (IST)
Tags :
Kalki 2898 AD #king AA22xA6 Spirit Deepika Padukone
