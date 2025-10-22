हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दीपिका-रणवीर के बाद वरुण धवन ने भी शेयर की थी बेटी लारा संग अपनी प्यारी तस्वीर, लेकिन फिर किया ऐसा काम हैरान रह गए लोग

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 02:24 PM (IST)

Varun Dhawan Share Daughter Lara Pic: वरुण धवन ने भी अपनी बेटी लारा संग अपनी प्यारी तस्वीर शेयर की थी. फोटो में नन्ही लारा भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थनी करती दिख रही हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 02:24 PM (IST)
दिवाली के मौके पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील कर फैंस को तोहफा दिया था. वहीं भेड़िया एक्टर वरुण धवन ने भी त्योहार पर अपनी बेटी लारा की झलक शेयर की. हालांकि उन्होंने अपनी लाड़ली का चेहरा रिवील नहीं किया. वहीं बाद में उन्होंने इंस्टा से अपनी पोस्ट भी डिलीट कर दी.

वरुण धवन ने शेयर की थी बेटी की तस्वीर
वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी बेटी लारा के साथ प्यारी तस्वीर शेयर की थी. फोटो में वरुण अपनी बेटी को थामे हुए भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना कराते नजर आ रहे हैं. वहीं तस्वीर में एक्टर की लाडली का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी फैंस लारा की झलक देखकर ही खुश हो गए हैं. एक फैन ने लिखा, "आह, आखिरकार लारा के साथ की पोस्ट आ गई." एक अन्य ने लिखा, "आज इंटरनेट पर सबसे अच्छी तस्वीर, हैप्पी दिवाली और छोटी लारा."


दीपिका-रणवीर के बाद वरुण धवन ने भी शेयर की थी बेटी लारा संग अपनी प्यारी तस्वीर, लेकिन फिर किया ऐसा काम हैरान रह गए लोग

वरुण धवन ने डिलीट की पोस्ट
वरुण धवन ने बेटी की तस्वीर शेयर की तो फैंस उन्से उनकी नन्ही प्रिंसेस का चेहरा दिखाने की भी डिमांड करने लगे. वहीं इसके बाद एक्टर ने ऐसा कुछ किया की फैंस हैरान रह गए. दरअसल वरुण धवन ने बेटी संग शेयर की गई अपनी पोस्ट को ही डिलीट कर दिया है. बता दें कि वरुण धवन और नताशा दलाल ने 2024 में अपनी बेटी लारा का वेलकम किया था.

वरुण धवन वर्क फ्रंट
वरुण धवन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर हाल ही में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में जाह्नवी कपूर संग नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं अब एक्टर ने आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म थामा में   कैमियो किया था. वे अपने भेड़िया के किरदार में नजर आए थे. एक्टर के पास कई और बड़ी फिल्में हैं. फिलहला फैंस वरुण धवन की अपकमिंग फिल्मों की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. 

Published at : 22 Oct 2025 02:18 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Varun Dhawan Ranveer SIngh
