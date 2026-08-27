अफसाना खान को महादेव की भक्ति करना पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

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अफसाना खान ने पति साज संग किया रुद्राभिषेक तो भड़के यूजर्स, बोलें- 'अपना नाम और धर्म बदल लो'

महादेव की भक्ति में डूबीं अफसाना खान को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. पति साज संग रुद्राभिषेक की तस्वीरें शेयर करने के बाद कुछ यूजर्स ने उनकी परवरिश पर भी सवाल उठाए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 01:52 PM (IST)
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फिल्म 'धुरंधर' में 'नाल नचणा' गाना गाकर तहलका मचाने वाली पॉपुलर सिंगर अफसाना खान इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं. वजह है उनकी महादेव भक्ति. दरअसल, अफसाना ने हाल ही में अपने पति साज यानी साजन शर्मा के साथ शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया. इस दौरान अफसाना पूरी तरह महादेव की भक्ति में डूबी नजर आईं. 

ट्रोल्स के निशाने पर आईं अफसाना खान
अफसाना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो पति साजन शर्मा के साथ शिवलिंग का रुद्राभिषेक करती दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरी ताकत मेरा महादेव है.' अफसाना की इस पोस्ट पर कई फैंस ने प्यार लुटाया, वहीं कुछ सेलेब्स ने भी कमेंट कर उनकी भक्ति की तारीफ की. हालांकि, कुछ यूजर्स ने उन्हें और उनके पति को ट्रोल करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने अफसाना की परवरिश और उनके माता-पिता तक पर सवाल उठा दिए.

 
 
 
 
 
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'अपना नाम और धर्म बदल लो...'
एक यूजर ने कमेंट किया, 'जहालत एकदम टॉप पर है. कहां से आते हैं ऐसे लोग.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'चमचों को जलन होगी अब.' एक अन्य यूजर ने अफसाना की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. वहीं, कुछ लोगों ने उन्हें धर्म बदलने की सलाह तक दे डाली. एक यूजर ने लिखा, 'अपना नाम और धर्म बदल लो.' दूसरे ने कमेंट किया, 'जो अपने धर्म की नहीं हुई, वो दूसरों की क्या होगी.' इसके अलावा एक यूजर ने अफसाना और साजन के धर्म को लेकर भी सवाल उठाया. 

अफसाना खान ने पति साज संग किया रुद्राभिषेक तो भड़के यूजर्स, बोलें- 'अपना नाम और धर्म बदल लो

अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं अफसाना-साजन
अफसाना और साजन की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की शादी भी काफी चर्चा में रही है. दोनों अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं. अफसाना पंजाब के एक मुस्लिम परिवार से आती हैं. उनके पिता शीरा खान पंजाबी सिंगर थे, जबकि उनके भाई खुदा बख्श भी सिंगिंग की दुनिया में जाना-पहचाना नाम हैं. वहीं, साज यानी साजन शर्मा पंजाबी सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं. अफसाना भले ही मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी काफी मानती हैं. इसी साल जुलाई में वो पति साजन के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंची थीं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 27 Aug 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
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