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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक, इन सितारों की दिवाली पार्टी होती है ग्रैंड

अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक, इन सितारों की दिवाली पार्टी होती है ग्रैंड

बॉलीवुड की सभी दिवाली पार्टियां एक से बढ़कर एक होती हैं. आइए आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से लेकर मनीष मल्होत्रा और एकता कपूर तक की दिवाली पार्टी में क्या है खास.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 26 Oct 2026 09:51 PM (IST)
बॉलीवुड की सभी दिवाली पार्टियां एक से बढ़कर एक होती हैं. आइए आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से लेकर मनीष मल्होत्रा और एकता कपूर तक की दिवाली पार्टी में क्या है खास.

बॉलीवुड एक्टर्स यूं तो सभी त्योहार बड़े धूम-धाम से मनाते हैं, लेकिन दिवाली पार्टी इनमें सबसे खास होती है. अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और एकता कपूर तक बॉलीवुड के कई सितारे दीपावली के पर्व पर आलीशान पार्टी ऑर्गनाइज करते है. आइए जानते हैं कि दिवाली पर भव्य पार्टी का आयोजन करने वाले सेलेब्स में कौन-कौन शामिल है.

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अमिताभ बच्चन और जया बच्चन - अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मुंबई स्थित अपने घर पर हर साल दिवाली के मौके पर ग्रैंड पार्टी का आयोजन करते हैं. इस मौके पर तमाम बड़े स्टार्स उनकी इस पार्टी में शामिल होते हैं.
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन - अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मुंबई स्थित अपने घर पर हर साल दिवाली के मौके पर ग्रैंड पार्टी का आयोजन करते हैं. इस मौके पर तमाम बड़े स्टार्स उनकी इस पार्टी में शामिल होते हैं.
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शाहरुख खान और गौरी खान - शाहरुख खान भले ही मुस्लिम एक्टर हैं. लेकिन वो हिंदुओं के इस त्योहार को खूब उत्साह से मनाते हैं. वो और उनकी वाइफ गौरी खान दिवाली पर आलीशन पार्टी ऑर्गनाइज करने के लिए जाने जाते हैं. इस पार्टी में कपूर खानदान और आमिर खान, जूही चावला और करण जौहर जैसे बॉलीवुड़ के बड़े एक्टर्स शामिल होते हैं.
शाहरुख खान और गौरी खान - शाहरुख खान भले ही मुस्लिम एक्टर हैं. लेकिन वो हिंदुओं के इस त्योहार को खूब उत्साह से मनाते हैं. वो और उनकी वाइफ गौरी खान दिवाली पर आलीशन पार्टी ऑर्गनाइज करने के लिए जाने जाते हैं. इस पार्टी में कपूर खानदान और आमिर खान, जूही चावला और करण जौहर जैसे बॉलीवुड़ के बड़े एक्टर्स शामिल होते हैं.
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मनीष मल्होत्रा - ग्रैंड दिवाली पार्टी का जिक्र मनीष मल्होत्रा के बिना अधूरा है. फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा दिवाली के मौके पर बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं. मनीष मल्होत्रा तमाम सैलिब्रिटीज को इस पार्टी में बुलाते हैं, उनकी ये पार्टी किसी फैशन शो से कम नहीं होती. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल वो 5 नवंबर को दिवाली रखने वाले हैं.
मनीष मल्होत्रा - ग्रैंड दिवाली पार्टी का जिक्र मनीष मल्होत्रा के बिना अधूरा है. फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा दिवाली के मौके पर बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं. मनीष मल्होत्रा तमाम सैलिब्रिटीज को इस पार्टी में बुलाते हैं, उनकी ये पार्टी किसी फैशन शो से कम नहीं होती. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल वो 5 नवंबर को दिवाली रखने वाले हैं.
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कपूर खानदान - कपूर खानदान की दिवाली पार्टी भी काफी रॉयल होती है. इसमें बोनी कपूर, संजय कपूर, सोनम कपूर, रिया कपूर, अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के साथ परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल होते हैं.
कपूर खानदान - कपूर खानदान की दिवाली पार्टी भी काफी रॉयल होती है. इसमें बोनी कपूर, संजय कपूर, सोनम कपूर, रिया कपूर, अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के साथ परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल होते हैं.
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एकता कपूर - टीवी की दुनिया में एकता कपूर ने अलग मुकाम हासिल किया है. उन्होंने कई पॉपुलर शोज प्रोड्यूस किए हैं. उनकी दीपावली पार्टी में अलग ही रौनक देखने को मिलती है. टीवी एक्टर्स से लेकर बॉलीवुड तक कई एक्टर्स उनकी पार्टी में हिस्सा लेते हैं. रिपोर्ट्स की माने तो, इस बार भी वो 7 नवंबर को दिवाली पार्टी का आयोजन करने वाली हैं.
एकता कपूर - टीवी की दुनिया में एकता कपूर ने अलग मुकाम हासिल किया है. उन्होंने कई पॉपुलर शोज प्रोड्यूस किए हैं. उनकी दीपावली पार्टी में अलग ही रौनक देखने को मिलती है. टीवी एक्टर्स से लेकर बॉलीवुड तक कई एक्टर्स उनकी पार्टी में हिस्सा लेते हैं. रिपोर्ट्स की माने तो, इस बार भी वो 7 नवंबर को दिवाली पार्टी का आयोजन करने वाली हैं.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा - एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा भी धूम-धाम से दिवाली मनाते हैं. दिवाली पूजन के अलावा वे भी भव्य दीपावली पार्टी रखते हैं. उनकी दिवाली पार्टी में सैलिब्रिटीज से लेकर पैपराजी तक सभी हिस्सा लेते हैं.
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा - एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा भी धूम-धाम से दिवाली मनाते हैं. दिवाली पूजन के अलावा वे भी भव्य दीपावली पार्टी रखते हैं. उनकी दिवाली पार्टी में सैलिब्रिटीज से लेकर पैपराजी तक सभी हिस्सा लेते हैं.
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कृति सेनन - कृति सेनन भी पिछले कुछ सालों से अपनी बहन अपने मुंबई वाले घर में शानदार दीवाली पार्टी ऑर्गनाइज करती हैं. उनकी इस पार्टी में वरुण धवन, विक्की कौशल, करण जौहर, रकुल प्रीत सिंह, वाणी कपूर और नताशा दलाल जैसे कई स्टार्स शामिल होते हैं.
कृति सेनन - कृति सेनन भी पिछले कुछ सालों से अपनी बहन अपने मुंबई वाले घर में शानदार दीवाली पार्टी ऑर्गनाइज करती हैं. उनकी इस पार्टी में वरुण धवन, विक्की कौशल, करण जौहर, रकुल प्रीत सिंह, वाणी कपूर और नताशा दलाल जैसे कई स्टार्स शामिल होते हैं.
Published at : 26 Oct 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
Celebs Diwali

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