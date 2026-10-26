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अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक, इन सितारों की दिवाली पार्टी होती है ग्रैंड
बॉलीवुड की सभी दिवाली पार्टियां एक से बढ़कर एक होती हैं. आइए आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से लेकर मनीष मल्होत्रा और एकता कपूर तक की दिवाली पार्टी में क्या है खास.
बॉलीवुड एक्टर्स यूं तो सभी त्योहार बड़े धूम-धाम से मनाते हैं, लेकिन दिवाली पार्टी इनमें सबसे खास होती है. अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और एकता कपूर तक बॉलीवुड के कई सितारे दीपावली के पर्व पर आलीशान पार्टी ऑर्गनाइज करते है. आइए जानते हैं कि दिवाली पर भव्य पार्टी का आयोजन करने वाले सेलेब्स में कौन-कौन शामिल है.
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Published at : 26 Oct 2026 09:51 PM (IST)
Tags :Celebs Diwali
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