अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक, इन सितारों की दिवाली पार्टी होती है ग्रैंड

मनीष मल्होत्रा - ग्रैंड दिवाली पार्टी का जिक्र मनीष मल्होत्रा के बिना अधूरा है. फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा दिवाली के मौके पर बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं. मनीष मल्होत्रा तमाम सैलिब्रिटीज को इस पार्टी में बुलाते हैं, उनकी ये पार्टी किसी फैशन शो से कम नहीं होती. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल वो 5 नवंबर को दिवाली रखने वाले हैं.