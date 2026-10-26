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'लव यू मम्मा', रवीना टंडन के बर्थडे पर बेटी राशा थडानी ने लुटाया प्यार
एक्ट्रेस रवीना टंडन के बर्थडे पर उनकी बेटी राशा थडानी ने सोशल मीडिया पर एक प्यारभरा पोस्ट शेयर किया है. राशा ने अपनी मां के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन 26 अक्टूबर को अपना बर्थडे शेयर की कर रही हैं. फैंस उन्हें ढेरों बधाई दे रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की बेटी राशा थडानी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 05:40 PM (IST)
Tags :Raveena Tandon
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