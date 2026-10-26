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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'लव यू मम्मा', रवीना टंडन के बर्थडे पर बेटी राशा थडानी ने लुटाया प्यार

'लव यू मम्मा', रवीना टंडन के बर्थडे पर बेटी राशा थडानी ने लुटाया प्यार

एक्ट्रेस रवीना टंडन के बर्थडे पर उनकी बेटी राशा थडानी ने सोशल मीडिया पर एक प्यारभरा पोस्ट शेयर किया है. राशा ने अपनी मां के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 26 Oct 2026 05:41 PM (IST)
एक्ट्रेस रवीना टंडन के बर्थडे पर उनकी बेटी राशा थडानी ने सोशल मीडिया पर एक प्यारभरा पोस्ट शेयर किया है. राशा ने अपनी मां के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं.

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन 26 अक्टूबर को अपना बर्थडे शेयर की कर रही हैं. फैंस उन्हें ढेरों बधाई दे रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की बेटी राशा थडानी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया है.

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एक्ट्रेस रवीना टंडन के बर्थडे पर राशा थडानी ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर उन्हें बधाई दी है.
एक्ट्रेस रवीना टंडन के बर्थडे पर राशा थडानी ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर उन्हें बधाई दी है.
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तस्वीरों में राशा थडानी अपनी मां रवीना संग मस्ती करती नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में राशा थडानी अपनी मां रवीना संग मस्ती करती नजर आ रही हैं.
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एक फोटो में राशा अपनी मां की गोद में बैठी हुई नजर आई. दोनों एक दूसरे को देखने हुए क्यूट पोज दे रही हैं.
एक फोटो में राशा अपनी मां की गोद में बैठी हुई नजर आई. दोनों एक दूसरे को देखने हुए क्यूट पोज दे रही हैं.
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राशा ने अपनी मां के साथ एक थ्रोबैक फोटो भी शेयर की हैं, जिसमें रवीना की खूबसूरती साफ झलक रही है.
राशा ने अपनी मां के साथ एक थ्रोबैक फोटो भी शेयर की हैं, जिसमें रवीना की खूबसूरती साफ झलक रही है.
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राशा ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरी असली सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन मुबारक. लव यू मम्मा.'
राशा ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरी असली सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन मुबारक. लव यू मम्मा.'
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राशा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस कमेंट में एक्ट्रेस को बर्थडे विश कर रहे हैं.
राशा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस कमेंट में एक्ट्रेस को बर्थडे विश कर रहे हैं.
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बता दें दोनों मां बेटी एक दूसरे से काफी क्लोज हैं और वे काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.
बता दें दोनों मां बेटी एक दूसरे से काफी क्लोज हैं और वे काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.
Published at : 26 Oct 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Raveena Tandon

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