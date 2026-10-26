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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बच जाएगी मेरी शादी?' स्वरा भास्कर को सताया रिश्ता टूटने का डर

'बच जाएगी मेरी शादी?' स्वरा भास्कर को सताया रिश्ता टूटने का डर

Swara Bhaskar Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर इन दिनों 'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रही हैं, जहां से उनके कई वीडियोज सामने आए हैं. इसमें देखने के लिए मिला कि उन्हें शादी को टूटने का डर सता रहा है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 10:12 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों 'राइज एंड फॉल 2' में अपनी गेम को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस शो पहले रूलर थीं लेकिन बाद में अब वो नीचे जेल में जा चुकी हैं, जहां पर वो मजदूर बनकर काम कर रही हैं. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के कई वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो पति को देखकर अपने आंसू बहाती नजर आती हैं. 

इसके अलावा स्वरा भास्कर को एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस अपनी शादी टूटने को लेकर डर जाहिर करते हुए नजर आईं. वो पूछती नजर आती हैं, 'बच जाएगी मेरी शादी?' चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला.

पति को देख तड़पकर रोईं स्वरा भास्कर

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' से स्वरा भास्कर की एक वीडियो क्लिप सामने आई है, जिसमें देखने के लिए मिलता है कि शो में उनके पति फहाद अहमद जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं. स्वरा उनको देखकर खुद को रोक नहीं पाती हैं और 'जान जान' कहकर रोने लगती हैं. उन्होंने पति को गले लगाया और फिर रोते हुए पति संग लिपलॉक भी किया.

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: 2026 सीक्वल के नाम, 'जेलर 2' समेत 8 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, एक ने कमाया 427% प्रॉफिट

इसके बाद वो पति फहाद से अपनी बेटी राबिया के बारे में सवाल किया. वो शो में अपनी बेटी को ज्यादा मिस करती हैं. फहाद उनसे कहते हैं, 'सुबह उठते ही बेटी राबिया उनके बारे में सवाल करती हैं और , कहती हैं मैं मां के बारे में सोच रही हूं.' इतना सुनने के बाद वो रो पड़ती हैं. इसके अलावा स्वरा को उनकी बेटी राबिया का ऑडियो मैसेज भी सुनाया गया. इसमें उनकी बेटी कहती हैं, 'लव यू मम्मा.'

 
 
 
 
 
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स्वरा को सता रहा शादी टूटने का डर

इसके साथ ही स्वरा भास्कर का एक और वीडियो सामने आया है. इसमें वो अपनी शादी टूटने को लेकर डर जाहिर करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में वो गौतम गुलाटी के भाई से सवाल करती हैं. वो शो में आते हैं तो स्वरा उनसे सवाल करती हैं, 'मेरे ससुरालवाले ये शो देख रहे हैं. बाहर सब ठीक है ना, बच जाएगी मेरी शादी?' इस पर गौतम के भाई ने मजाकिया अंदाज कहा, 'आपके ससुरावाले कह रहे हैं कि इस शो को दो महीने और बढ़ा दो. ये सुनकर सब हंसने लगते हैं.' इस पर स्वरा भास्कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं. 

बहरहाल, स्वरा भास्कर और उनकी गेम को शो 'राइस एंड फॉल 2' में काफी पसंद किया जा रहा है. खैर अब ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा कि वो इस शो को जीतती हैं या नहीं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
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