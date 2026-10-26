'रामायण' की 'सीता' की 10 तस्वीरें, साई पल्लवी का सादगी भरा अंदाज छू लेगा दिल

रामायण में सीता के रूप में साई पल्लवी को देखने के लिए फैंस को काफी इंतज़ार हैं. उनका सादगी भरा अंदाज, चेहरे की मासूमियत और ट्रेडिशनल अंदाज़ इस किरदार को खास बनाते हैं, जो दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनता है