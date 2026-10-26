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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'रामायण' की 'सीता' की 10 तस्वीरें, साई पल्लवी का सादगी भरा अंदाज छू लेगा दिल

'रामायण' की 'सीता' की 10 तस्वीरें, साई पल्लवी का सादगी भरा अंदाज छू लेगा दिल

रामायण में सीता के किरदार में साई पल्लवी का सादगी भरा अंदाज, प्यारी मुस्कान, चेहरे की मासूमियत और खूबसूरत पारंपरिक लुक फैंस का दिल जीत रहा है. उनका सहज रूप और सादगी उन्हें सबसे अलग बनाती है.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 26 Oct 2026 08:42 PM (IST)
रामायण में सीता के किरदार में साई पल्लवी का सादगी भरा अंदाज, प्यारी मुस्कान, चेहरे की मासूमियत और खूबसूरत पारंपरिक लुक फैंस का दिल जीत रहा है. उनका सहज रूप और सादगी उन्हें सबसे अलग बनाती है.

रामायण में सीता के रूप में साई पल्लवी का अंदाज बेहद प्यारा लग रहा है. उनकी सादगी और चेहरे की मासूमियत इस किरदार को और खास बनाती है, जिसे देख फैंस भी खुश हो जाएंगे.

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रामायण में सीता के किरदार निभाने वाली साई पल्लवी का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. उनकी सादगी, चेहरे की मासूमियत और प्यारी सी मुस्कान उन्हें इस किरदार के लिए बहुत खास बनाती है.
रामायण में सीता के किरदार निभाने वाली साई पल्लवी का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. उनकी सादगी, चेहरे की मासूमियत और प्यारी सी मुस्कान उन्हें इस किरदार के लिए बहुत खास बनाती है.
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साई पल्लवी की खूबसूरती की सबसे खास बात उनका सादा अंदाज है. बिना किसी दिखावे के भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह का निखार नज़र आता है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है.
साई पल्लवी की खूबसूरती की सबसे खास बात उनका सादा अंदाज है. बिना किसी दिखावे के भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह का निखार नज़र आता है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है.
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साई पल्लवी जब ट्रेडिशनल कपड़ों में नज़र आती हैं, तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. उनका यह सादगी भरा अंदाज़ दिल को छू लेता है और उनकी प्यारी सी मुस्कान सबका ध्यान खींच लेती है.
साई पल्लवी जब ट्रेडिशनल कपड़ों में नज़र आती हैं, तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. उनका यह सादगी भरा अंदाज़ दिल को छू लेता है और उनकी प्यारी सी मुस्कान सबका ध्यान खींच लेती है.
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साई पल्लवी के चेहरे की मासूमियत उनके अंदाज को और भी ज्यादा खास बनाती है. उनकी प्यारी सी मुस्कान और शांत स्वभाव में उनकी ऐसी सादगी नजर आती है, जो उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से बहुत अलग पहचान देती है .
साई पल्लवी के चेहरे की मासूमियत उनके अंदाज को और भी ज्यादा खास बनाती है. उनकी प्यारी सी मुस्कान और शांत स्वभाव में उनकी ऐसी सादगी नजर आती है, जो उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से बहुत अलग पहचान देती है .
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सीता के रूप में साई पल्लवी का ट्रेडिशनल अंदाज़ बेहद प्यारा लगता है. उनके मासूम चेहरे की सादगी और शांत भाव सीता के किरदार की खूबसूरती को बढ़ा देता है और लोगो के मन में एक खास जगह बनाता है .
सीता के रूप में साई पल्लवी का ट्रेडिशनल अंदाज़ बेहद प्यारा लगता है. उनके मासूम चेहरे की सादगी और शांत भाव सीता के किरदार की खूबसूरती को बढ़ा देता है और लोगो के मन में एक खास जगह बनाता है .
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साई पल्लवी का सादा और ट्रेडिशनल लुक उनकी खूबसूरती को एक अलग ही अंदाज़ में दिखाता है. साई पल्लवी की खासियत यही है कि वह बिना ज्यादा सजने-संवरने के भी अपनी मुस्कान और सादगी से लोगों का दिल जीत लेती हैं.
साई पल्लवी का सादा और ट्रेडिशनल लुक उनकी खूबसूरती को एक अलग ही अंदाज़ में दिखाता है. साई पल्लवी की खासियत यही है कि वह बिना ज्यादा सजने-संवरने के भी अपनी मुस्कान और सादगी से लोगों का दिल जीत लेती हैं.
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सीता के किरदार में साई पल्लवी की मासूमियत और शांत भाव काफी खूबसूरत लगता है. उनकी आंखों की भावनाएं और चेहरे की प्यारी मुस्कान इस रूप को और भी खास बना देती है .
सीता के किरदार में साई पल्लवी की मासूमियत और शांत भाव काफी खूबसूरत लगता है. उनकी आंखों की भावनाएं और चेहरे की प्यारी मुस्कान इस रूप को और भी खास बना देती है .
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इस फोटो में बालों में गुलाब लगाए साई बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
इस फोटो में बालों में गुलाब लगाए साई बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
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साई पल्लवी का अंदाज़ बताता है कि सादगी में भी खूबसूरती की कोई कमी नहीं होती. उनका सहज रूप, प्यारी मुस्कान और बिना दिखावे वाला स्टाइल उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देता है.
साई पल्लवी का अंदाज़ बताता है कि सादगी में भी खूबसूरती की कोई कमी नहीं होती. उनका सहज रूप, प्यारी मुस्कान और बिना दिखावे वाला स्टाइल उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देता है.
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रामायण में सीता के रूप में साई पल्लवी को देखने के लिए फैंस को काफी इंतज़ार हैं. उनका सादगी भरा अंदाज, चेहरे की मासूमियत और ट्रेडिशनल अंदाज़ इस किरदार को खास बनाते हैं, जो दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनता है
रामायण में सीता के रूप में साई पल्लवी को देखने के लिए फैंस को काफी इंतज़ार हैं. उनका सादगी भरा अंदाज, चेहरे की मासूमियत और ट्रेडिशनल अंदाज़ इस किरदार को खास बनाते हैं, जो दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनता है
Published at : 26 Oct 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Sai Pallavi

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