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'रामायण' की 'सीता' की 10 तस्वीरें, साई पल्लवी का सादगी भरा अंदाज छू लेगा दिल
रामायण में सीता के किरदार में साई पल्लवी का सादगी भरा अंदाज, प्यारी मुस्कान, चेहरे की मासूमियत और खूबसूरत पारंपरिक लुक फैंस का दिल जीत रहा है. उनका सहज रूप और सादगी उन्हें सबसे अलग बनाती है.
रामायण में सीता के रूप में साई पल्लवी का अंदाज बेहद प्यारा लग रहा है. उनकी सादगी और चेहरे की मासूमियत इस किरदार को और खास बनाती है, जिसे देख फैंस भी खुश हो जाएंगे.
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Published at : 26 Oct 2026 08:42 PM (IST)
Tags :Sai Pallavi
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