साल 2001 में आई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में परिवार और भाई-बहन के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. शाहरुख खान के राहुल और ऋतिक रोशन के रोहन के बीच गहरा भाईचारा है. राहुल के घर छोड़ने के बाद भी रोहन उसे वापस लाने की कोशिश करता है. इसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.