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'दिल धड़कने दो' से लेकर 'जोश' तक, भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरती दिखाती हैं बॉलीवुड की ये 7 फिल्में
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के खास रिश्ते का त्योहार है. इस मौके पर आप इन बॉलीवुड फिल्मों को देख सकते हैं, जो भाई-बहन के प्यार, नोकझोंक और मजबूत रिश्ते को खूबसूरती से दिखाती हैं.
इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. भाई-बहन के प्यार और उनके खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए लोग इस दिन कई तरह से यादगार पल बिताते हैं. अगर आप इस मौके पर घर बैठे कोई अच्छी फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो बॉलीवुड की ये फिल्में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. इन फिल्मों में भाई-बहन के रिश्ते की मिठास, प्यार, नोकझोंक और इमोशनल बॉन्ड देखने को मिलता है.
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Published at : 26 Aug 2026 04:22 PM (IST)
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