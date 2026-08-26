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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दिल धड़कने दो' से लेकर 'जोश' तक, भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरती दिखाती हैं बॉलीवुड की ये 7 फिल्में

'दिल धड़कने दो' से लेकर 'जोश' तक, भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरती दिखाती हैं बॉलीवुड की ये 7 फिल्में

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के खास रिश्ते का त्योहार है. इस मौके पर आप इन बॉलीवुड फिल्मों को देख सकते हैं, जो भाई-बहन के प्यार, नोकझोंक और मजबूत रिश्ते को खूबसूरती से दिखाती हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 26 Aug 2026 04:22 PM (IST)
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के खास रिश्ते का त्योहार है. इस मौके पर आप इन बॉलीवुड फिल्मों को देख सकते हैं, जो भाई-बहन के प्यार, नोकझोंक और मजबूत रिश्ते को खूबसूरती से दिखाती हैं.

इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. भाई-बहन के प्यार और उनके खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए लोग इस दिन कई तरह से यादगार पल बिताते हैं. अगर आप इस मौके पर घर बैठे कोई अच्छी फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो बॉलीवुड की ये फिल्में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. इन फिल्मों में भाई-बहन के रिश्ते की मिठास, प्यार, नोकझोंक और इमोशनल बॉन्ड देखने को मिलता है.

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साल 1999 में आई फिल्म 'हम साथ साथ हैं' को काफी पसंद किया गया. ये फिल्म तीन भाई और उनकी बहन संगीता के रिश्ते की खूबसूरती दिखाती है. गलतफहमियों के बावजूद उनका रिश्ता कायम रहता है. इसे आप जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
साल 1999 में आई फिल्म 'हम साथ साथ हैं' को काफी पसंद किया गया. ये फिल्म तीन भाई और उनकी बहन संगीता के रिश्ते की खूबसूरती दिखाती है. गलतफहमियों के बावजूद उनका रिश्ता कायम रहता है. इसे आप जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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संजय सूरी और जूही चावला की फिल्म 'माय ब्रदर... निखिल' साल 2005 में रिलीज हुई थी. फिल्म में भाई-बहन के रिश्ते की एक बेहद इमोशनल कहानी देखने को मिलती है. निखिल की जिंदगी में मुश्किलें आने के बाद भी उसकी बहन उसका साथ नहीं छोड़ती. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
संजय सूरी और जूही चावला की फिल्म 'माय ब्रदर... निखिल' साल 2005 में रिलीज हुई थी. फिल्म में भाई-बहन के रिश्ते की एक बेहद इमोशनल कहानी देखने को मिलती है. निखिल की जिंदगी में मुश्किलें आने के बाद भी उसकी बहन उसका साथ नहीं छोड़ती. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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साल 2015 में आई फिल्म 'दिल धड़कने दो' में रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ने भाई-बहन कबीर और आयशा का किरदार निभाया है. दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक और बहस होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो एक-दूसरे का पूरा साथ देते हैं. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 2015 में आई फिल्म 'दिल धड़कने दो' में रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ने भाई-बहन कबीर और आयशा का किरदार निभाया है. दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक और बहस होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो एक-दूसरे का पूरा साथ देते हैं. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म 'जोश' साल 2000 में रिलीज हुई थी. इसमें उन्होंने जुड़वां भाई-बहन मैक्स और शर्ली का किरदार निभाया था. दोनों का स्वभाव भले ही अलग था, लेकिन उनके बीच मजबूत बॉन्डिंग थी. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म 'जोश' साल 2000 में रिलीज हुई थी. इसमें उन्होंने जुड़वां भाई-बहन मैक्स और शर्ली का किरदार निभाया था. दोनों का स्वभाव भले ही अलग था, लेकिन उनके बीच मजबूत बॉन्डिंग थी. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
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साल 2001 में आई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में परिवार और भाई-बहन के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. शाहरुख खान के राहुल और ऋतिक रोशन के रोहन के बीच गहरा भाईचारा है. राहुल के घर छोड़ने के बाद भी रोहन उसे वापस लाने की कोशिश करता है. इसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 2001 में आई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में परिवार और भाई-बहन के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. शाहरुख खान के राहुल और ऋतिक रोशन के रोहन के बीच गहरा भाईचारा है. राहुल के घर छोड़ने के बाद भी रोहन उसे वापस लाने की कोशिश करता है. इसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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'फिज़ा' में करिश्मा कपूर ने फिज़ा का किरदार निभाया है, जो अपने लापता भाई अमान को ढूंढने के लिए सालों तक कोशिश करती है. मुंबई दंगों के बाद अमान के गायब होने पर फिज़ा उम्मीद नहीं छोड़ती. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
'फिज़ा' में करिश्मा कपूर ने फिज़ा का किरदार निभाया है, जो अपने लापता भाई अमान को ढूंढने के लिए सालों तक कोशिश करती है. मुंबई दंगों के बाद अमान के गायब होने पर फिज़ा उम्मीद नहीं छोड़ती. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म 'करण अर्जुन' में दोनों ने भाइयों का किरदार निभाया है. मुश्किल हालात और एक-दूसरे से दूर होने के बावजूद दोनों का रिश्ता कायम रहता है. पुनर्जन्म और बदले की कहानी के बीच भाइयों का मजबूत बॉन्ड फिल्म की जान है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म 'करण अर्जुन' में दोनों ने भाइयों का किरदार निभाया है. मुश्किल हालात और एक-दूसरे से दूर होने के बावजूद दोनों का रिश्ता कायम रहता है. पुनर्जन्म और बदले की कहानी के बीच भाइयों का मजबूत बॉन्ड फिल्म की जान है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
Published at : 26 Aug 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Bollywood Movies Raksha Bandhan 2026

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