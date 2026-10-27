Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' ने किया बड़ा कमाल, रजनीकांत की ही 2.0 का तोड़ा रिकॉर्ड, महज 12 दिनों में बनी तमिल की नंबर 1 फिल्म

'जेलर 2' ने किया बड़ा कमाल, रजनीकांत की ही 2.0 का तोड़ा रिकॉर्ड, महज 12 दिनों में बनी तमिल की नंबर 1 फिल्म

Jailer 2 Box Office Collection Day 12: रजनीकांत की 'जेलर 2' की कमाई में 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को काफी मंदी देखी गई लेकिन फिर भी इसने इतिहास रच दिया.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Oct 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस क्राइम थ्रिलर ने दूसरे वीकेंड पर गर्दा उड़ा दिया. दूसरे संडे तो ये तमिल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रहीं. वहीं छप्परफाड़ कमाई के साथ तमाम नए रिकॉर्ड बनाने वाली इस फिल्म से आगे भी यही सिलसिला जारी रखने की उम्मीद है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं इसने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'जेलर 2' ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?
नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित कॉलीवुड एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर 'जेलर 2'भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. रजनीकांत के सुपस्टारडम के दम पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक शानदार परफॉर्म किया है. वैले 59.70 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने पहले ही दिन ये तो जता ही दिया था कि ये जल्दी बॉक्स ऑफिस से हटने वाली नहीं है.

उम्मीद के मुताबिक 'जेलर 2' ताबड़तोड़ नोट छाप रही है. पहले हफ्ते में इसने 334.35 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी और दूसरे वीकेंड पर भी इसने धमाल मचा दिया. बता दें कि दूसरे फ्राइडे को इसका कलेक्शन 14.50 करोड़ रहा था लेकिन दूसरे शनिवार यानी 10वें दिन इसने 24.15 करोड़ कमाए और फिर दूसरे संडे यानी 11वें दिन 25.70 करोड़ कमाए. लेकिन दूसरे मंडे फिल्म की कमाई में मंदी दर्ज की जा रही है और इसने रिलीज के बाद पहली बार सिंगल डिजिट में कलेक्शन किया है. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 9.45 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की नेट कमाई अब 408.15 करोड़ रुपये हो गई है.

'जेलर 2' बनी तमिल की नंबर 1 फिल्म
'जेलर 2' की कमाई में वीकडेज में एंट्री करते ही गिरावट दर्ज जरूर की गई फिर भी इसने कमाल की कमाई की और इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. दरअसल ये 2.0 की भारत में लाइफटाइम कमाई 407.05 करोड़ को मात देकर महज 12 दिनों में कॉलीवुड ( तमिल) की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

ये हैं तमिल की टॉप 5 फिल्में

  • जेलर 2 – 408.15 करोड़ (12 दिन)
  • 2.0 – 407.05 करोड़
  • जेलर – 348.55 करोड़
  • लियो – 341.04 करोड़
  • कुली – 285.01 करोड़

 

Published at : 27 Oct 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Jailer 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'वाराणसी' में दिखेगा पिता-बेटा का इमोशन, प्रियंका-महेश की लव स्टोरी पर एसएस राजामौली का खुलासा
'वाराणसी' में दिखेगा पिता-बेटा का इमोशन, प्रियंका-महेश की लव स्टोरी पर एसएस राजामौली का खुलासा
साउथ सिनेमा
विजय-रश्मिका की टीम ने साइबर क्राइम में दर्ज कराई शिकायत, इन लोगों के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई
विजय-रश्मिका की टीम ने लिया लीगल एक्शन, साइबर क्राइम में दर्ज कराई शिकायत
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'रणबाली' ने तोड़ा 'सीता रामम' का रिकॉर्ड, बनी रश्मिका मंदाना की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
'रणबाली' ने तोड़ा 'सीता रामम' का रिकॉर्ड, बनी रश्मिका मंदाना की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
इंडिया
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
आईपीएल 2026
IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ
IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
बिहार
बिहार: MLC चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का मैनेजर लापता
बिहार: MLC चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का मैनेजर लापता
ट्रेंडिंग
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
टेक्नोलॉजी
कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी
कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget