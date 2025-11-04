हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुंज्या' में श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन का रोल, फिर इस वजह से बदली फिल्म की कहानी

'मुंज्या' में श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन का रोल, फिर इस वजह से बदली फिल्म की कहानी

Sharadha Kapoor's Role In Munjya: आदित्य सरपोतदार ने बताया है कि श्रद्धा कपूर को 'मुंज्या' में लेस्बियन कैरेक्टर के लिए फाइनलाइ किया गया था. फिर बाद में फिल्म का प्लॉट बदल दिया गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य सरपोतदार ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म 'मुंज्या' को लेकर नया खुलासा किया है. फिल्ममेकर ने बताया कि 'मुंज्या' का प्लॉट चेंज करने के पहले श्रद्धा कपूर को बिट्टू के रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया था. फिर इस वजह से चेंज हुई फिल्म की पूरी कहानी. जानें यहां हर एक डिटेल. 

'थामा' डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने अपनी फिल्म 'मुंज्या' को लेकर नया खुलासा किया है. मूवीफाइड संग खास इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 'मुंज्या' में बिट्टू का किरदार पहले श्रद्धा कपूर निभाने वाले थीं. ये कैरेक्टर लेस्बियन था जिसकी फीलिंग्स कोई नहीं समझता.

श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन कैरेक्टर 
आदित्य सरपोतदार ने ये भी बताया कि फिल्म के लिए आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को लेकर कन्फ्यूजन था लेकिन बाद में मेकर्स ने श्रद्धा को इस रोल के लिए फाइनल कर लिया. लेकिन खुद आदित्य सरपोतदार ने ही ये प्लान चेंज कर दिया. डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म के राइटर योगेश चंदेकर ने इसे एक महिला के पर्सपेक्टिव और फीमेल लीड के साथ  लिखा था. बिट्टू एक लेस्बियन होती है जिसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है. ये बात वो रज्जी को बताती है और फिर फिल्म में 'मुंज्या' की एंट्री होती है. 

मुंज्या' में श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन का रोल, फिर इस वजह से बदली फिल्म की कहानी

इस वजह से आदित्य सरपोतदार ने चेंज की 'मुंज्या' की कहानी
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिल्ममेकर ने इंटरव्यू में बताया में बताया कि वो हमेशा से चाहते थे कि किसी भी फिल्म की कहानी और नरेटिव हमेशा एक तरह का होना चाहिए. अगर दर्शकों को बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगी तो उन्हें फिल्म समझने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. फिल्ममेकर ने शेयर किया कि उन्हें मुंज्या की तुलना बिट्टू के किरदार में किसी पुरुष से करना ज्यादा सही लगा. दोनों ही कैरेक्टर्स को खुद से 6 साल बड़ी लड़की से प्यार होता है लेकिन अपने प्यार के प्रति दोनों का एप्रोच काफी अलग देखने को मिलता है.

मुंज्या' में श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन का रोल, फिर इस वजह से बदली फिल्म की कहानी

आदित्य सरपोतदार ने मेकर्स से शेयर किया कि जहां मुंज्या अपने प्यार को पाने के लिए वायलेंट हो जाता है तो वहीं बिट्टू अपने प्यार के लिए बलिदान का रास्ता चुनता है. जब फिल्ममेकर ने अपना ये आइडिया शेयर किया तो सभी उनके इस सुझाव पर राजी हो गए. बता दें, फिल्म में बिट्टू का रोल अभय वर्मा ने प्ले किया था.

'मुंज्या' के बारे में
आदित्य सरपोतदार की ये फिल्म बीते साल 7 जून को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अभय वर्मा, शरवरी वाघ, मोना सिंह, तरण सिंह समेत कई स्टार्स को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया. फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब अभय वर्मा यानी बिट्टू अपने गांव पहुंचते हैं और अचानक उनकी मुलाकात राक्षस मुंज्या से होती है. दोनों को ही बेला (शरवरी वाघ) से प्यार हो जाता है. बेला को बचाने के बिट्टू और मुंज्या के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है.

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2025 10:13 PM (IST)
Tags :
Shraddha Kapoor Munjya Aditya Sarpotdar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 10 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 10 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: सीमांचल के मुसलमान Owaisi के साथ? बढ़ेगी Tejashwi टेंशन
बिहार चुनाव के Opinion Poll को देख चौंकी NDA!
2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 10 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 10 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
'मिस यू कैटरीना...' अक्षय कुमार को 'वेलकम 3' के सेट पर याद आईं एक्ट्रेस, देखें वीडियो
'मिस यू कैटरीना...' अक्षय कुमार को 'वेलकम 3' के सेट पर याद आईं एक्ट्रेस, देखें वीडियो
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
जनरल नॉलेज
ड्रग ओवरोज से हर हफ्ते इतनी मौतें, NCRB के आंकड़ों ने किया हैरान
ड्रग ओवरोज से हर हफ्ते इतनी मौतें, NCRB के आंकड़ों ने किया हैरान
नौकरी
60 हजार सैलरी पाने का शानदार मौका, यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
60 हजार सैलरी पाने का शानदार मौका, यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget