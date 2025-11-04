'मुंज्या' में श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन का रोल, फिर इस वजह से बदली फिल्म की कहानी

आदित्य सरपोतदार ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म 'मुंज्या' को लेकर नया खुलासा किया है. फिल्ममेकर ने बताया कि 'मुंज्या' का प्लॉट चेंज करने के पहले श्रद्धा कपूर को बिट्टू के रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया था. फिर इस वजह से चेंज हुई फिल्म की पूरी कहानी. जानें यहां हर एक डिटेल.

'थामा' डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने अपनी फिल्म 'मुंज्या' को लेकर नया खुलासा किया है. मूवीफाइड संग खास इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 'मुंज्या' में बिट्टू का किरदार पहले श्रद्धा कपूर निभाने वाले थीं. ये कैरेक्टर लेस्बियन था जिसकी फीलिंग्स कोई नहीं समझता.

श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन कैरेक्टर

आदित्य सरपोतदार ने ये भी बताया कि फिल्म के लिए आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को लेकर कन्फ्यूजन था लेकिन बाद में मेकर्स ने श्रद्धा को इस रोल के लिए फाइनल कर लिया. लेकिन खुद आदित्य सरपोतदार ने ही ये प्लान चेंज कर दिया. डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म के राइटर योगेश चंदेकर ने इसे एक महिला के पर्सपेक्टिव और फीमेल लीड के साथ लिखा था. बिट्टू एक लेस्बियन होती है जिसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है. ये बात वो रज्जी को बताती है और फिर फिल्म में 'मुंज्या' की एंट्री होती है.





इस वजह से आदित्य सरपोतदार ने चेंज की 'मुंज्या' की कहानी

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिल्ममेकर ने इंटरव्यू में बताया में बताया कि वो हमेशा से चाहते थे कि किसी भी फिल्म की कहानी और नरेटिव हमेशा एक तरह का होना चाहिए. अगर दर्शकों को बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगी तो उन्हें फिल्म समझने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. फिल्ममेकर ने शेयर किया कि उन्हें मुंज्या की तुलना बिट्टू के किरदार में किसी पुरुष से करना ज्यादा सही लगा. दोनों ही कैरेक्टर्स को खुद से 6 साल बड़ी लड़की से प्यार होता है लेकिन अपने प्यार के प्रति दोनों का एप्रोच काफी अलग देखने को मिलता है.

आदित्य सरपोतदार ने मेकर्स से शेयर किया कि जहां मुंज्या अपने प्यार को पाने के लिए वायलेंट हो जाता है तो वहीं बिट्टू अपने प्यार के लिए बलिदान का रास्ता चुनता है. जब फिल्ममेकर ने अपना ये आइडिया शेयर किया तो सभी उनके इस सुझाव पर राजी हो गए. बता दें, फिल्म में बिट्टू का रोल अभय वर्मा ने प्ले किया था.

'मुंज्या' के बारे में

आदित्य सरपोतदार की ये फिल्म बीते साल 7 जून को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अभय वर्मा, शरवरी वाघ, मोना सिंह, तरण सिंह समेत कई स्टार्स को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया. फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब अभय वर्मा यानी बिट्टू अपने गांव पहुंचते हैं और अचानक उनकी मुलाकात राक्षस मुंज्या से होती है. दोनों को ही बेला (शरवरी वाघ) से प्यार हो जाता है. बेला को बचाने के बिट्टू और मुंज्या के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है.