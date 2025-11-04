कितने करोड़ की मालकिन हैं यामी गौतम, फिल्मों से करती हैं मोटी कमाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Yami Gautam Netwoth: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी अपकमिंग फिल्म 'हक' को लेकर सुर्खियां बटोर रही है. ऐसे में आइए जानते को आखिर कितनी करोड़ों को मालकिन हैं फिल्म 'हक' की ये एक्ट्रेस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 02:33 PM (IST)
बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘हक’ को लेकर खूब चर्चा में हैं. हमेशा अपने सादगी भरे अंदाज और दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली यामी न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि करोड़ों की मालकिन भी हैं. उनकी नेटवर्थ सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. फिल्मों के अलावा यामी कई ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस वेंचर्स से भी मोटी कमाई करती हैं. आइए जानते हैं यामी गौतम की लग्जरी लाइफस्टाइल और उनकी करोड़ों की नेटवर्थ के बारे में.

यामी गौतम उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से होते हुए बड़े पर्दे का सफर तय किया और अपनी पहचान बनाई.
यामी ने अपनी मेहनत और लगन से करोड़ो रूपये कमाए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आज यामी गौतम करीब 99 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.
वहीं एक फिल्म के लिए वो 5 से 8 करोड़ रुपए की फीस वसूलती हैं.
बता दें कि यामी की ज्यादातर कमाई फिल्मों के जरिए ही होती है.
लेकिन इसके अलावा वो ब्रांड शूट और सोशल मीडिया के जरिए भी खूब नोट छापती हैं.
यामी के पास एक आलीशान घर है होने के साथ महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी है.
Published at : 04 Nov 2025 02:33 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

