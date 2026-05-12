यूलिया वंतूर ने मदर्स डे पर सलमान खान की फैमिली संग शेयर की फोटोज, लिखा- मुझे इनका प्यार मिला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलीम-सलमा का हाथ पकड़े दिखीं यूलिया वंतूर, मदर्स डे पर सलमान खान की फैमिली संग शेयर की फोटोज

सलीम-सलमा का हाथ पकड़े दिखीं यूलिया वंतूर, मदर्स डे पर सलमान खान की फैमिली संग शेयर की फोटोज

एक्ट्रेस और गायिका यूलिया वंतूर ने बेहद खास अंदाज में मदर्स डे सेलिब्रेट किया. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो सलमान खान की फैमिली के साथ नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 May 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की करीबी दोस्त रहीं यूलिया वंतूर ने बेहद खास अंदाज में मदर्स डे सेलिब्रेट किया. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो सलमान खान की फैमिली के साथ नजर आ रही हैं. यूलिया ने सलमा खान, सलीम खान और हेलन के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं. इसके साथ उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी लिखा. 

सलीम-सलमान का हाथ पकड़े दिखीं यूलिया वंतूर
एक तस्वीर में यूलिया, सलीम खान और सलमा खान का हाथ पकड़े सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं. वहीं, एक फोटो में वो सलमान खान की दोनों माओं (सलमा और हैलन) के साथ दिखीं. इसके अलावा यूलिया ने अपने परिवार के साथ भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iulia V Vantur (@vanturiulia)

ये भी पढ़ें:- Sikandar Lag Jaa Gale: सिकंदर में सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर ने गाया रश्मिका का लग जा गले सॉन्ग, दो साल पहले की थी रिकॉर्डिंग

मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं- यूलिया वंतूर
उन्होंने सलमा खान, सलीम खान और हेलन के साथ फैमिली मोमेंट्स पोस्ट करते हुए लिखा, 'हैप्पी मदर्स डे! मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत और आभारी मानती हूं कि मुझे इनका प्यार मिला. हर परिस्थिति में इनका गर्मजोशी भरा, प्यार और सुरक्षा से भरा हाथ हमेशा मेरे साथ रहा. आई लव यू. उन सभी शानदार महिलाओं को भी मदर्स डे की शुभकामनाएं, जिन्होंने मेरी जिंदगी में मां की तरह साथ दिया. हैप्पी मदर्स डे टू यू, वुमन.'

सलमान खान की वजह से मिली पहचान
यूलिया वंतूर को सलमान खान की वजह से इंडस्ट्री में पहचान मिली ऐसा कहना गलत नहीं होगा. साल 2014 में आई सलमान खान की बहन अलवीरा और उनके पति अतुल अग्निहोत्री की फिल्म 'ओ तेरी' में यूलिया ने आइटम नंबर किया था. यही नहीं, उन्होंने सलमान की 'राधे: योर मोस्ट वानटेड भाई' में 'सीटीमार' गाना भी गाया था. 

सलमान खान की यूलिया वंतूर से नजदीकी
बॉलीवुड गलियारों में यूलिया वंतूर और सलमान खान के अफेयर की खबरें काफी समय से चर्चा में रही हैं. यूलिया अक्सर सलमान खान के घर आती जाती रहती हैं. सलमान खान के परिवार से भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं. यूलिया ने लॉकडाउन का वक्त सलमान खान के पनवेल फार्महाउस में ही बिताया था. दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती रही हैं. 

ये भी पढ़ें:- प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद अरिजीत सिंह का नया गाना हो रहा रिलीज, यूलिया वंतूर के साथ मिलाया हाथ

और पढ़ें
Published at : 12 May 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Iulia Vantur SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलीम-सलमा का हाथ पकड़े दिखीं यूलिया वंतूर, मदर्स डे पर सलमान खान की फैमिली संग शेयर की फोटोज
यूलिया वंतूर ने मदर्स डे पर सलमान खान की फैमिली संग शेयर की फोटोज, लिखा- मुझे इनका प्यार मिला
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ ने रिलीज से पहले दुनियाभर में मचाया तहलका, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली बंपर कमाई
‘दृश्यम 3’ ने रिलीज से पहले दुनियाभर में मचाया तहलका, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली बंपर कमाई
बॉलीवुड
'धुरंधर' के बाद तीन पार्ट वाली फिल्म से तहलका मचाएंगे रणवीर सिंह, अब भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे 'हमजा'
'धुरंधर' के बाद अब तीन पार्ट वाली फिल्म से तहलका मचाएंगे रणवीर सिंह, इस किरदार में दिखेंगे एक्टर
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 54 Worldwide: ओटीटी रिलीज की चर्चा के बीच 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 54वें दिन भी किया कमाल, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 54वें दिन भी किया कमाल, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Himanta Biswa Sarma Oath Ceremony: हिमंत के शपथ ग्रहण में शामिल होने गुवाहाटी पहुंचे ट्रंप के खास दूत सर्जियो गोर, जानें कौन-कौन हो रहा शामिल
हिमंत के शपथ ग्रहण में शामिल होने गुवाहाटी पहुंचे ट्रंप के खास दूत सर्जियो गोर, जानें कौन-कौन हो रहा शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन है शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या का आरोपी राज सिंह? सियासत से रहा है कनेक्शन
कौन है शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या का आरोपी राज सिंह? सियासत से रहा है कनेक्शन
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'धुरंधर' के बाद तीन पार्ट वाली फिल्म से तहलका मचाएंगे रणवीर सिंह, अब भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे 'हमजा'
'धुरंधर' के बाद अब तीन पार्ट वाली फिल्म से तहलका मचाएंगे रणवीर सिंह, इस किरदार में दिखेंगे एक्टर
इंडिया
विजय के इस एक्शन के खिलाफ थाने पहुंच गए दिनाकरण, अब AMMK ने किया TVK को समर्थन का ऐलान
विजय के इस एक्शन के खिलाफ थाने पहुंच गए दिनाकरण, अब AMMK ने किया TVK को समर्थन का ऐलान
ट्रेंडिंग
भारत छोड़ न्यूजीलैंड पहुंची महिला ने बताया वहां की नौकरी का फर्क, लोग बोले- यही असली जिंदगी है, वीडियो वायरल
भारत छोड़ न्यूजीलैंड पहुंची महिला ने बताया वहां की नौकरी का फर्क, लोग बोले- यही असली जिंदगी है
एग्रीकल्चर
Tulsi Plant Care: तुलसी के पौधे को रोज देते हैं पानी फिर भी सूख जाता है? करें ये काम
तुलसी के पौधे को रोज देते हैं पानी फिर भी सूख जाता है? करें ये काम
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget