यूलिया वंतूर ने मदर्स डे पर सलमान खान की फैमिली संग शेयर की फोटोज, लिखा- मुझे इनका प्यार मिला

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की करीबी दोस्त रहीं यूलिया वंतूर ने बेहद खास अंदाज में मदर्स डे सेलिब्रेट किया. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो सलमान खान की फैमिली के साथ नजर आ रही हैं. यूलिया ने सलमा खान, सलीम खान और हेलन के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं. इसके साथ उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी लिखा.

सलीम-सलमान का हाथ पकड़े दिखीं यूलिया वंतूर

एक तस्वीर में यूलिया, सलीम खान और सलमा खान का हाथ पकड़े सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं. वहीं, एक फोटो में वो सलमान खान की दोनों माओं (सलमा और हैलन) के साथ दिखीं. इसके अलावा यूलिया ने अपने परिवार के साथ भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

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मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं- यूलिया वंतूर

उन्होंने सलमा खान, सलीम खान और हेलन के साथ फैमिली मोमेंट्स पोस्ट करते हुए लिखा, 'हैप्पी मदर्स डे! मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत और आभारी मानती हूं कि मुझे इनका प्यार मिला. हर परिस्थिति में इनका गर्मजोशी भरा, प्यार और सुरक्षा से भरा हाथ हमेशा मेरे साथ रहा. आई लव यू. उन सभी शानदार महिलाओं को भी मदर्स डे की शुभकामनाएं, जिन्होंने मेरी जिंदगी में मां की तरह साथ दिया. हैप्पी मदर्स डे टू यू, वुमन.'

सलमान खान की वजह से मिली पहचान

यूलिया वंतूर को सलमान खान की वजह से इंडस्ट्री में पहचान मिली ऐसा कहना गलत नहीं होगा. साल 2014 में आई सलमान खान की बहन अलवीरा और उनके पति अतुल अग्निहोत्री की फिल्म 'ओ तेरी' में यूलिया ने आइटम नंबर किया था. यही नहीं, उन्होंने सलमान की 'राधे: योर मोस्ट वानटेड भाई' में 'सीटीमार' गाना भी गाया था.

सलमान खान की यूलिया वंतूर से नजदीकी

बॉलीवुड गलियारों में यूलिया वंतूर और सलमान खान के अफेयर की खबरें काफी समय से चर्चा में रही हैं. यूलिया अक्सर सलमान खान के घर आती जाती रहती हैं. सलमान खान के परिवार से भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं. यूलिया ने लॉकडाउन का वक्त सलमान खान के पनवेल फार्महाउस में ही बिताया था. दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती रही हैं.

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