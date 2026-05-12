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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCannes 2026: भारत में कब-कहां और कैसे देख सकेंगे कान्स फिल्म फेस्टिवल? इन भारतीय फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

Cannes 2026: भारत में कब-कहां और कैसे देख सकेंगे कान्स फिल्म फेस्टिवल? इन भारतीय फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

Cannes 2026: दुनिया के सबसे बड़े और चर्चित फिल्मी आयोजनों में से एक 'कान्स फिल्म फेस्टिवल' का 79वां संस्करण इस साल बेहद खास होने वाला है. आइए जानते हैं आप ये इवेंट कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 May 2026 11:54 AM (IST)
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मेट गाला के बाद अब कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज होने जा रहा है. इस कार्यक्रम का आयोजन 12 मई से 23 मई, 2026 के बीच किया जाएगा. ये सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा और खास इवेंट है, जहां हर साल बेहतरीन फिल्मों का चयन किया जाता है और रेड कार्पेट पर सेलेब्स अपने लुक से सभी का ध्यान खींचते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय दर्शक इस फेस्टिवल को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कब होगी कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की शुरुआत?
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 12 से 23 मई, 2026 के बीच होगा. ये फेस्टिवल हर साल की तरह इस बार भी फ्रांस के मशहूर पैलैस डेस फेस्टिवल्स एट डेस कांग्रेस में आयोजित किया जाएगा, जहां मनोरंजन से जुड़ी बड़ी-बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी. इस फेस्टिवल को विश्व सिनेमा का सबसे बड़ा मंच कहा जाता है.

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कहां देख सकेंगे ये समारोह?
भारतीय समय के अनुसार कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी 12 मई की शाम से देर रात के बीच शुरू होगी. वहीं इसका समापन समारोह 23 मई को आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट का अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर Brut के जरिए किया जाएगा. फेस्टिवल की लाइव स्ट्रीमिंग कान्स फिल्म फेस्टिवल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी. 

सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलेगा हर अपडेट
रेड कार्पेट एंट्री से लेकर उद्घाटन और समापन समारोह तक, दुनियाभर के दर्शक इस ग्लोबल इवेंट को ऑनलाइन फॉलो कर पाएंगे. इसके अलावा फेस्टिवल का एक्सक्लूसिव कंटेंट फ्रांस में फ्रांस टेलीविजन पर भी उपलब्ध रहेगा. कान्स फिल्म फेस्टिवल अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लगातार अपडेट और झलकियां साझा करेगा, जिससे दर्शक हर बड़े पल से जुड़े रह सकेंगे.

इन भारतीय फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के 79वें संस्करण में इस बार भारत की ओर से सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं, बल्कि पंजाबी, मलयालम, गुजराती और कन्नड़ सिनेमा की फिल्मों की भी स्क्रीनिंग होने वाली है. एमी विर्क की पंजाबी फिल्म 'चढ़दी कला', मलयालम फिल्म 'बालन: द बॉय' और शॉर्ट फिल्म 'शैडो ऑफ द मून लेसन नाइट' का प्रीमियर कान्स 2026 में होने वाला है.

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इसके अलावा जॉन अब्राहम की कल्ट क्लासिक फिल्म 'अम्मा अरियान', श्रीमयी चक्रवर्ती की डॉक्यूमेंट्री 'स्पिरिट ऑफ द वाइल्डफ्लावर', कैरेन क्षिति सुवर्णा की कन्नड़ फिल्म '21 सितंबर' और गुजराती फिल्म 'लालो – कृष्णा सदा सहायते' भी इस समारोह में दिखाई जाएंगी. 

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Published at : 12 May 2026 11:54 AM (IST)
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