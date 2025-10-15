हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा का मामला, दिल्ली HC ने बिना इजाजत के लगाए पोस्ट को हटाने का दिया निर्देश

ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा का मामला, दिल्ली HC ने बिना इजाजत के लगाए पोस्ट को हटाने का दिया निर्देश

ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वो पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे. अब उन्हें इस मामले में राहत मिल गई है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 15 Oct 2025 01:08 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने बिना इजाजत के लगाए गए पोस्टों के URL हटाने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के वकील से प्रोफाइल पेजों की डिटेल्स और मूल सब्सक्राइबर जानकारी मांगी है ताकि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उन्हें पक्षकार बनाया जा सके. उनकी भी बात सुनी जा सके. अदालत ने eBay, फ्लिपकार्ट, टेलीग्राम और अन्य पक्षों की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया है. इनमें कमर्शियल उपयोग में किए गए पोस्ट URL हटाने की बात कही है.

कोर्ट इस मामले पर विस्तार से आदेश पारित करेगी. बता दें कि ऋतिक रोशन और ऐश्वर्य राय के अलावा एक्टर अक्षय कुमार भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय पहुंचे. एआई के इस्तेमाल से व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ याचिका दायर की गई.

 
 
 
 
 
हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिग्गज सिंगर आशा भोसले और एक्टर सुनील शेट्टी को ऐसे अधिकारों का अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनील शेट्टी की डीपफेक तस्वीरें अनधिकृत रूप से बनाना या अपलोड करना, न केवल उनके व्यक्तित्व अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि उनके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का भी उल्लंघन है.

आशा भोसले ने अपनी आवाज जे AI इस्तेमाल पर कोर्ट का रुख अपनाया था. 

ऋतिक रोशन के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म वॉर 2 में देखा गया था. इस फिल्म में वो और जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे. फिल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड रोल में थी. इस एक्शन फिल्म को लेकर काफी बज था, लेकिन रिलीज के साथ ये बज खत्म होता दिखा. फिल्मको निगेटिव रिव्यूज मिले थे. ऋतिक की ये फिल्म वॉर 2 फ्लॉप हो गई. 

Published at : 15 Oct 2025 01:08 PM (IST)
HRITHIK ROSHAN
