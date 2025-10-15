इन एक्टर्स के पास है शाहरुख खान के मन्नत से भी महंगा घर, टॉप 5 में अक्षय कुमार का नाम नहीं

एक्टर शाहरुख खान के 'मन्नत' की एक झलक पाना फैंस के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. हर किसी की चाह है कि एक बार मन्नत को अंदर से देखा जा सके. बॉलीवुड में इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं जो बड़े-बड़े बंगले में रहते हैं. आज हम आपको एक्टर्स के लग्जरी घरों के बारे में बता रहे हैं.

सैफ अली खान

सैफ अली खान के पास वैसे तो कई अपार्टमेंट हैं. लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है पटौदी पैलेस. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, इस पैलेस की कीमत 800 करोड़ रुपये है. इस पैलेस में 150 कमरे हैं. सैफ फैमिली के साथ इस पैलेस में वेकेशन के लिए जडाते रहते हैं. कई फिल्मों की शूटिंग भी इस पैलेस में हुई है.

आलिया भट्ट-रणबीर कपूर

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया घर बन रहा है. ये घर 6 मंजिर का है. इसका नाम कृष्णा राज रखा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घर की कीमत 250 करोड़ रुपये है. इस र को रणबीर और आलिया ने मॉडर्न टत दिया है. जल्द ही कपल फैमिली के साथ इसमें शिफ्ट होने वाला है.

शाहरुख खान

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, शाहरुख खान के मन्नत की कीमत तकरीबन 200 करोड़ के आसपास है. शाहरुख खान ने 2001 में ये बंगला खरीदा था. 2005 में इसका नाम मन्नत रखा था. इन दिनों मन्नत में रेनोवेशन का काम चल रहा है.

अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन जलसा नाम के बंगले में रहते हैं. उनका ये बंगला भी काफी चर्चा में रहता है. अमिताभ हर रविवार को यहां से फैंस से ग्रीट करते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अमिताभ के इस बंगले की कीमत तकरीबन 112 करोड़ रुपये है. अमिताभ को ये घर प्रोड्यूस एनसी शिप्पी ने गिफ्ट दिया था.



सलमान खान

सलमान खान मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं. यहां सलमान का 1BHK अपार्टमेंट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान के इस अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये है. गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं. वहीं फर्स्ट फ्लोर पर उनकी फैमिली रहती है.

बता दें कि अक्षय कुमार का बंगला जुहू में है. इस सी फेसिंग बंगले की कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 करोड़ के आसपास है.