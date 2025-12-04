बॉलीबुड स्टार अक्षय कुमार अपनी भांजी सिमर भाटिया को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. सिमर फ़िल्म 'इक्कीस' से अपना पहला कदम रखने जा रही हैं. और अक्षय ने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर के साथ एक इमोशनल मैसेज शेयर किया, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

'अक्षय की इमोशनल लाइन्स'

एक्टर ने लिखा कि उन्होंने सिमर को शर्मीली बच्ची से एक कॉन्फिडेंट लड़की बनते देखा है. उन्हेंने कहा कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन सिमर इसे दिल से निभांएगी. अक्षय ने अपनी फैमिली रूल को भी बताया कि 'काम करो, तो दिल से करो फिर जादू खुद हो जाता है'.

'फ़िल्म में सिमर का रोल'

श्रीराम राघवन की डायरेक्शन में बनी 'इक्कीस' में सिमर, अगस्त्य नंदा की लव इंटरेस्ट बनी हैं. फ़िल्म को मैडॉक फ़िल्म्स और दिनेश विजन ने प्रोड्यूस किया है. इसमें धर्मेंद्र, जयदिप अहलावत और सिकंदर खेर जैसे दमदार एक्टर भी शामिल हैं.

गाने को मिला ऑडियंस का प्यार

फ़िल्म को ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है. और बुधवार को आया रोमांटिक गाना 'सितारे' सोशल मीडिया पर लोगों के दिल छू रहा है. ऑडियंस इस गाने पर बढ़िया रिएक्शन दे रहे हैं.

'रियल हीरो की कहानी'

'इक्कीस' 1971 के भारत-पाक वॉर के हीरो और परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की रियल स्टेरी पर फ़िल्म है. फ़िल्म में अदस्त्य नंदा अरुण का किरदार निभा रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल बने हैं. फ़िल्म की स्टोरी काफी इंट्रेस्टिंग है. और लोगों को पसंद आ रही हैं.