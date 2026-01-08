अंधेरी पश्चिम के पॉश लोखंडवाला इलाके में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अभिमन्यु सिंह के घर हुई करोड़ों रुपये की सनसनीखेज चोरी की गुत्थी को ओशिवारा पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने न केवल एक शातिर और आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है, बल्कि चोरी किए गए सामान का लगभग 92% बरामद भी कर लिया है.

बाथरूम की खिड़की से घर में घुसा था चोर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह वारदात 29 दिसंबर 2025 की रात को लोखंडवाला स्थित मैगनम टॉवर के बंगला नंबर 15 में हुई. शातिर चोर ने बाथरूम की खिड़की का सहारा लेकर घर में एंट्री की थी और अलमारी में रखी पूरी तिजोरी ही गायब कर दी. तिजोरी में सोने, चांदी और हीरे के कीमती जेवरात सहित भारी मात्रा में नकदी मौजूद थी. कुल चोरी हुए माल की कीमत 1 करोड़ 37 लाख 20 हजार रुपये बताई गई थी.

3 जनवरी को पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

घटना की शिकायत मिलने के बाद ओशिवारा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी का कोई निश्चित ठिकाना न होने के कारण यह केस चैलेंजिंग था. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन और सहायक पुलिस निरीक्षक विकास कदम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. एक अधिकारी ने बताया कि "तकनीकी इनपुट और स्थानीय सूत्रों के आधार पर हमारी टीम ने दो दिनों तक लगातार सघन ट्रैप लगाया और आखिरकार 3 जनवरी 2026 को आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की."





आरोपी ने कबूला गुनाह

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार 450 रुपये मूल्य के हीरे और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं.

आरोपी पर मुंबई में 14 मामले हैं दर्ज

जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि आरोपी एक कुख्यात अपराधी है जिस पर मुंबई के अलग-अलग थानों में 14 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस को अंदेशा है कि इस गिरफ्तारी से ओशिवारा और अन्य इलाकों में हुई चोरी की कई और वारदातों का पर्दाफाश हो सकता है. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.