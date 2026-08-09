मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे घर शेर पैदा हुआ है...', अभिषेक के जन्म की वजह से बाघ से लड़ने के लिए राजी हुए थे अमिताभ बच्चन

'मेरे घर शेर पैदा हुआ है...', अभिषेक के जन्म की वजह से बाघ से लड़ने के लिए राजी हुए थे अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan Fight With Tiger: बॉलीवुड के दिग्गज एक्शन मास्टर मोहन ने खुलासा किया कि अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक के जन्म की वजह से बाघ से लड़ने के लिए राजी हो गए थे. ये किस्सा 1976 का है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड फिल्मों में कई स्टंट एक्टर्स सच में करते हैं तो कई बार बॉडी डबल को करना पड़ता है या फिर स्टंट्समैन करते हैं. 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार्स असल में बिना ट्रेनिंग वाले असली बाघ के साथ स्टंट करते थे. इसकी वजह से कई बार वो अपनी जान जोखिम में भी डालते थे. ऐसे में अब अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक के जन्म की वजह से बाघ से लड़ने के लिए असल में राजी हुए थे.

ऑरिजनल स्टंटमैन को बाघ के साथ शूट करना था सीन

दरअसल, दिग्गज एक्शन मास्टर मोहन ने हाल ही में हिंदी रश से बात की और इस दौरान स्टंटमैन ने अमिताभ बच्चन की फिल्म 'खून पसीना' को याद किया, जिसमें टाइगर के साथ उनका एक फाइट सीक्वेंस था. इस सीन के लिए मोहन, अमिताभ बच्चन के ऑरिजनल स्टंटमैन थे, उसका रंग सांवला था. इसलिए, मेकर्स को लगा कि ये काम नहीं करेगा. मोहन ने बताया कि इसे लेकर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन से पूछा गया, 'क्या उनकी टीम का कोई सदस्य इसकी जगह स्टंट कर सकता है? उनसे पूछा गया कि क्या ये करेंगे? मैंने हां कर दिया, हालांकि मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि ये बाघ के साथ करना था.'  

यह भी पढ़ें: तमिल फिल्म 'डीसी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दो दिन में तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड

फिर अमिताभ बच्चन को मिली हिम्मत

मोहन ने आगे बताया, 'मुझे बाघ के सामने आने के लिए मना किया गया था. अगर वो अपने पंजे से मुझ पर हमला करता तो मेरा चेहरा बिगड़ सकते थे. कुछ शॉट्स के बाद मुझे इसकी आदत हो गई. इसलिए मैंने अगले दो-तीन दिनों तक वो सीन किया. जब अमिताभ जी ने मुझे देखा तो उन्हें भी हिम्मत मिली और उन्होंने कहा मैं भी ये सीन करूंगा.'


मेरे घर शेर पैदा हुआ है...', अभिषेक के जन्म की वजह से बाघ से लड़ने के लिए राजी हुए थे अमिताभ बच्चन

अभिषेक के जन्म की वजह से बाघ के साथ शूट किया सीन

फिर क्या था मोहन ने खुलासा किया कि अमिताभ बच्चन को सच में बाघ के साथ सीन करने की प्रेरणा ये खबर मिलने बाद मिली कि वो 5 फरवरी, 1976 को अभिषेक बच्चन के पिता बन गए थे. मोहन कहते हैं, 'हम कांदिवली में शूटिंग कर रहे थे और उन्हें फोन आया. आपके घर में लड़का पैदा हुआ है तो उन्होंने कहा, ये शेर है तो मैं भी शेर हूं. मेरे घर पर एक शेर पैदा हुआ है और उन्होंने कमाल के शॉट्स दिए.'

यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें 42 दिनों का कलेक्शन और कितना कमाया प्रॉफिट?

घायल हो गए थे एक्शन मास्टर मोहन

इसके साथ ही एक्शन मास्टर मोहन ने बताया कि वो फिल्म 'खून पसीना' की शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे. बाघ ने उन पर बुरी तरह से हमला कर दिया था और वो बेहोश हो गए थे. इतना ही नहीं, राकेश कुमार की 1979 की एक्शन कॉमेडी फिल्म 'मिस्टर नटवरलाल' की शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे. वो बताते हैं, 'बाघ ने मुझे अपने पंजे से मारा, इसलिए मेरे चेहरे पर अभी भी चोट के निशान हैं। मेरे एक और दोस्त को तो 10-12 टांके भी आए थे. बाघों को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी बस उनके मुंह सिल दिए जाते थे, जिससे वो गुस्सा हो जाते थे और सब पर हमला कर देते थे.'

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Abhishek Bachchan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मेरे घर शेर पैदा हुआ है...', अभिषेक के जन्म की वजह से बाघ से लड़ने के लिए राजी हुए थे अमिताभ बच्चन
'मेरे घर शेर पैदा हुआ है...', अभिषेक के जन्म की वजह से बाघ से लड़ने के लिए राजी हुए थे अमिताभ बच्चन
बॉलीवुड
नातिन राहा की तारीफ में महेश भट्ट ने बांधे पुल, बोले- रणबीर-आलिया से आगे निकलेगी
नातिन राहा की तारीफ में महेश भट्ट ने बांधे पुल, बोले- रणबीर-आलिया से आगे निकलेगी
बॉलीवुड
आमिर खान को नजरअंदाज करने के दावे पर भड़कीं प्रीति जिंटा, पैपराजी को दिया करारा जवाब
आमिर खान को नजरअंदाज करने के दावे पर भड़कीं प्रीति जिंटा, पैपराजी को दिया करारा जवाब
बॉलीवुड
Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
महाराष्ट्र
PM मोदी से मिलेगा शरद गुट, कांग्रेस ने कहा- INDIA गठबंधन की एकता...
PM मोदी से मिलेगा शरद गुट, कांग्रेस ने कहा- INDIA गठबंधन की एकता...
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत
रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
विश्व
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
फूड
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
शिक्षा
शादी के 13 साल बाद मिली वर्दी, 2 बच्चों की मां बनीं पुलिस ऑफिसर
शादी के 13 साल बाद मिली वर्दी, 2 बच्चों की मां बनीं पुलिस ऑफिसर
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget