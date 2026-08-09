आमिर खान को नजरअंदाज करने के दावे पर भड़कीं प्रीति जिंटा, पैपराजी को दिया करारा जवाब

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा 'बंटवारा 1947' के साथ 8 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. इन दिनों वो अपने को-स्टार सनी देओल और फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान के साथ फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं. हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट का वीडियो सामने आया, जिसके बाद एक पैपराजी पेज ने दावा किया कि प्रीति जिंटा ने आमिर खान को इग्नोर किया. इस दावे के बाद प्रीति ने उस पेज को करारा जवाब दिया.

'बंटवारा 1947' के प्रमोशन से प्रीति जिंटा का वीडियो वायरल

एक पैपराजी पेज फिल्म गैलेक्सी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रीति जिंटा अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकलती नजर आ रही हैं. फोटोग्राफर्स की भीड़ के बीच वो थोड़ी कन्फ्यूज दिखीं और उन्होंने पूछा, 'एक मिनट, गाइज, कहां जाना है?'

फोटोग्राफर्स उन्हें रास्ता बताने लगे, लेकिन प्रीति दूसरी साइड में चल पड़ीं. इसी दौरान आमिर खान अपनी वैनिटी वैन के बाहर खड़े थे. प्रीति का ध्यान उन पर नहीं गया और वो बिना उनसे मिले आगे निकल गईं. इसके बाद पैपराजी पेज ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ओह नो, क्या प्रीति जिंटा ने आमिर खान को इग्नोर कर दिया?'

प्रीति जिंटा ने पैपराजी पेज को लगाई फटकार

वीडियो पर रिएक्ट करते हुए प्रीति जिंटा ने पैपराजी पेज को फटकार लगाई. उन्होंने लिखा, 'इस तरह का क्लिकबेट कंटेंट ठीक नहीं है. मैंने आमिर को देखा ही नहीं, क्योंकि मैं जल्दी में थी. मुझे अंदर जाकर कुछ शॉट्स शूट करने थे और फिर 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी. अगली बार अगर आपका इरादा किसी भी तरह की नकारात्मकता फैलाना है, तो प्लीज मुझसे रुककर तस्वीरें खिंचवाने की उम्मीद न करें. मेरे दिल में आमिर के लिए बहुत प्यार और सम्मान है, इसलिए इस तरह की चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगतीं.'

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प्रीति जिंटा की अपकमिंग फिल्म

बता दें, प्रीति जिंटा आखिरी बार 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में नजर आई थीं. अब 8 साल बाद वो 'बंटवारा 1947' से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल, अभिमन्यु सिंह, कनिका कपूर और खुशी हजारे समेत कई कलाकार नजर आएंगे.

फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन और पंजाब के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है. आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का क्लैश इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 से होगा, जो 14 अगस्त को रिलीज होगी.

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