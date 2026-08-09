नातिन राहा की तारीफ में महेश भट्ट ने बांधे पुल, बोले- रणबीर-आलिया से आगे निकलेगी

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा कपूर अपनी क्यूटनेस को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. राहा की तस्वीरें और वीडियोज सामने आते ही फैंस उनकी मासूमियत पर फिदा हो जाते हैं. अब हाल ही में उनके नाना महेश भट्ट ने भी राहा की जमकर तारीफ की और कहा कि वो एक दिन अपने माता-पिता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से भी आगे निकल सकती हैं.

'रणबीर-आलिया से आगे निकलेंगी राहा'

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में राहा के बारे में बात करते हुए महेश भट्ट ने कहा कि उनकी एनर्जी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. उन्होंने कहा, 'राहा रणबीर कपूर और आलिया से मीलों आगे निकल जाएंगी. वो अलग हैं, उनका अपना एक अलग वाइब है. जब वो घर में आती हैं तो उनकी एनर्जी के आगे पूरा घर जैसे थम जाता है. उन कुछ घंटों के लिए वो ही हर चीज का सेंटर बन जाती हैं.'

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पूजा भट्ट का वाइब्रेंट वर्जन हैं राहा- महेश भट्ट

महेश भट्ट ने आगे बताया कि राहा उन्हें बचपन की पूजा भट्ट की याद दिलाती हैं. उन्होंने कहा, 'हाल ही में मैं नीतू (कपूर) के साथ उनके स्कूल में ग्रैंडपेरेंट्स डे के लिए गया था. उस समय सोनी इस्तांबुल में थीं. हम साबुन के बुलबुलों के बीच चल रहे थे. मैं राहा का एक हाथ पकड़े हुए था और नीतू ने उनका दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था. मुझे याद है कि मैंने ऐसा सिर्फ पूजा के साथ किया था. राहा को देखकर मुझे पूजा के बचपन के दिन याद आ गए. ऐसा लगा जैसे अचानक वक्त पीछे लौट गया हो. राहा, पूजा का ही एक बेहद एनर्जेटिक और वाइब्रेंट वर्जन हैं. आखिरकार, परिवार एक जैसा ही है.'

बता दें, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 2022 में अपने घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे. उसी साल दोनों एक बेटी के माता-पिता बने, जिसका नाम उन्होंने राहा रखा. राहा अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. उनकी फोटोज सामने आते ही वायरल हो जाती हैं.

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