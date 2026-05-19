अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबरॉय ने रिवील किया बेटी का नाम, पोस्ट शेयर कर दिखाई पहली झलक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअभिषेक पाठक और शिवालिका ओबरॉय ने रिवील किया बेटी का नाम, पोस्ट शेयर कर दिखाई अपनी नन्ही परी की पहली झलक

अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबरॉय ने रिवील किया बेटी का नाम, पोस्ट शेयर कर दिखाई अपनी नन्ही परी की पहली झलक

Abhishek-Shivaleeka Reveal Baby Name: डायरेक्टर अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय ने अप्रैल में पहले बच्चे का वेलकम किया था. अब कपल ने अपनी बेटी का नाम रिवील कर दिया है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 19 May 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

डायरेक्टर अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं. कपल एक बच्चे के पेरेंट बन गए हैं. एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने एक बेटी को जन्म दिया था. वहीं कपल ने अपनी लाडली का नाम भी रिवील कर दिया है.

अभिषेक और शिवालिका ने रिवील किया बेटी का नाम
अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है. जिसमें दो फोटोज हैं. पहली में कपल अपनी बेटी को गोद में लिए हुए नजर आ रहा है. वहीं, दूसरी फोटो में दोनों नन्ही परी का हाथ पकड़े दिखाई दे रहे हैं. दोनों मे कैप्शन में लिखा, 'मिलिए हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से- आरीका पाठक.' उन्होंने नाम का मतलब भी बताया कपल ने लिखा, 'आरीका नाम में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और स्वरूप बसता है, जो कृपा, समृद्धि, खुशहाली और दिव्य सुंदरता का प्रतीक है.'

उन्होंने आगे लिखा, '19.04.2026 को अक्षय तृतीया के शुभ दिन जन्मी हमारी नन्ही परी के साथ सबकुछ बेहद खास और भगवान के खूबसूरत प्लान जैसा महसूस होता है.  वो हमारी हर दुआ, हर सपने से कहीं बढ़कर है. दिल से शुक्रगुजार हैं, खुद को बेहद खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं और एक बार फिर प्यार में डूब गए हैं.'

ये भी पढ़ेंः ‘तुम सांवली हो’ 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता को बचपन में सुनने पड़े, झेला रिजेक्शन

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shivaleeka Oberoi Pathak (@shivaleekaoberoi)

बता दें, अभिषेक और शिवालिका ने अप्रैल में  इंस्ट्राग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर  की थी. उन्होंने ने एक पोस्टर शेयर किया था,  जिसमें कपल ने कैप्शन में लिखा था, 'हमारी नन्ही लक्ष्मी एक शुभ दिन पर आई हैं, ये हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है.' कपल ने दिसंबर में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीरें शेयर कर प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. 

शिवलिका और अभिषेक ने फरवरी 2023 में गोवा में एक ड्रीम वेडिंग की थी. दोनों कि मुलाकात 2020 में 'खुदा हाफिज' के सेट पर हुई थी. वहीं से दोनों दोस्त बने और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद अभिषेक ने साल 2022 में तुर्की में हॉट एयर बलून के नीचे शिवलीका को प्रपोज किया था. अब इस कपल की जिंदगी में नए चैप्टर की शुरूआत हो गई है. 

ये भी पढ़ेंः राम चरण ने जाह्नवी कपूर को क्यों बताया 'छुपा रुस्तम'? बोले- 'पेड्डी' के सेट पर सबको चौंका दिया

अभिषेक पाठक वर्क फ्रंट
अभिषेक पाठक हिंदी सिनेमा के पॉपुलर डायरेक्टर हैं.  उन्होंने सफल कॉमेडी फिल्म 'उजड़ा चमन' (2019) से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'दृश्यम 2' (2022) का निर्देशन किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफलता मिली.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 19 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Shivaleeka Oberoi Abhishek Pathak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबरॉय ने रिवील किया बेटी का नाम, पोस्ट शेयर कर दिखाई अपनी नन्ही परी की पहली झलक
अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबरॉय ने रिवील किया बेटी का नाम, पोस्ट शेयर कर दिखाई पहली झलक
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे को फिर 'पति पत्नी और वो दो' पर भारी पड़ी 'करुप्पु', जानें- 'आखिरी सवाल' से 'राजा शिवाजी' तक बाकी फिल्मों का हाल
मंडे को फिर 'पति पत्नी और वो दो' पर भारी पड़ी 'करुप्पु', जानें- कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
शाहरुख खान Vs सलमान खान: कौन हैं ज्यादा अमीर? बॉलीवुड के 'सुल्तान' और 'किंग' की नेटवर्थ जानें
शाहरुख खान Vs सलमान खान: कौन हैं ज्यादा अमीर? बॉलीवुड के 'सुल्तान' और 'किंग' की नेटवर्थ जानें
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: तेलुगु वर्जन में भी 'धुरंधर 2' ने किया बमफाड़ कलेक्शन, रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन रणबीर और ऋतिक की फिल्मों को नहीं दे पाई मात
तेलुगु वर्जन में भी 'धुरंधर 2' ने किया बमफाड़ कलेक्शन, लेकिन रणबीर और ऋतिक की फिल्मों को नहीं दे पाई मात
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत! जानिए अब आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर?
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच
सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच
बिहार
'आनंद मोहन को इलाज की जरूरत', निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिए जाने पर JDU की दो टूक
'आनंद मोहन को इलाज की जरूरत', निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिए जाने पर JDU की दो टूक
इंडिया
'हम फिलिस्तीन या क्यूबा नहीं, सरकार चाहे जितनी...', PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार को तहसीन पूनावाला का जवाब
'हम फिलिस्तीन या क्यूबा नहीं, सरकार चाहे जितनी...', नॉर्वे की पत्रकार को तहसीन पूनावाला का जवाब
स्पोर्ट्स
‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा
‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
इंडिया
Explained: 166 जलाशयों में महज 34.45% पानी, डैम-नदियां सूखीं! 45 डिग्री गर्मी में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
166 जलाशयों में महज 34.45% पानी! 45 डिग्री में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
ट्रेंडिंग
Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
हेल्थ
Weak Immunity: खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget