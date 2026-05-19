अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबरॉय ने रिवील किया बेटी का नाम, पोस्ट शेयर कर दिखाई पहली झलक

डायरेक्टर अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं. कपल एक बच्चे के पेरेंट बन गए हैं. एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने एक बेटी को जन्म दिया था. वहीं कपल ने अपनी लाडली का नाम भी रिवील कर दिया है.

अभिषेक और शिवालिका ने रिवील किया बेटी का नाम

अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है. जिसमें दो फोटोज हैं. पहली में कपल अपनी बेटी को गोद में लिए हुए नजर आ रहा है. वहीं, दूसरी फोटो में दोनों नन्ही परी का हाथ पकड़े दिखाई दे रहे हैं. दोनों मे कैप्शन में लिखा, 'मिलिए हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से- आरीका पाठक.' उन्होंने नाम का मतलब भी बताया कपल ने लिखा, 'आरीका नाम में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और स्वरूप बसता है, जो कृपा, समृद्धि, खुशहाली और दिव्य सुंदरता का प्रतीक है.'

उन्होंने आगे लिखा, '19.04.2026 को अक्षय तृतीया के शुभ दिन जन्मी हमारी नन्ही परी के साथ सबकुछ बेहद खास और भगवान के खूबसूरत प्लान जैसा महसूस होता है. वो हमारी हर दुआ, हर सपने से कहीं बढ़कर है. दिल से शुक्रगुजार हैं, खुद को बेहद खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं और एक बार फिर प्यार में डूब गए हैं.'

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बता दें, अभिषेक और शिवालिका ने अप्रैल में इंस्ट्राग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की थी. उन्होंने ने एक पोस्टर शेयर किया था, जिसमें कपल ने कैप्शन में लिखा था, 'हमारी नन्ही लक्ष्मी एक शुभ दिन पर आई हैं, ये हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है.' कपल ने दिसंबर में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीरें शेयर कर प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी.

शिवलिका और अभिषेक ने फरवरी 2023 में गोवा में एक ड्रीम वेडिंग की थी. दोनों कि मुलाकात 2020 में 'खुदा हाफिज' के सेट पर हुई थी. वहीं से दोनों दोस्त बने और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद अभिषेक ने साल 2022 में तुर्की में हॉट एयर बलून के नीचे शिवलीका को प्रपोज किया था. अब इस कपल की जिंदगी में नए चैप्टर की शुरूआत हो गई है.

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अभिषेक पाठक वर्क फ्रंट

अभिषेक पाठक हिंदी सिनेमा के पॉपुलर डायरेक्टर हैं. उन्होंने सफल कॉमेडी फिल्म 'उजड़ा चमन' (2019) से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'दृश्यम 2' (2022) का निर्देशन किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफलता मिली.