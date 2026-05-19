रणवीर सिंह स्टार और आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिसाहिक परफॉर्म किया है. रिलीज के दो महीने पूरे होने के बाद और सिनेमाघरों में तमाम नई फिल्में आने के बावजूद ये स्पाई एक्शन थ्रिलर अब भी खूब चर्चा में बनी हुई है. वैसे ये पहले ही एक ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन चुकी है.

दिलचस्प बात ये है कि ओरिजनल हिंदी भाषा के अलावा इसने डब वर्जन में भी अच्छा परफॉर्म किया है. तेलुगु वर्जन में तो ये बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने चुकी है. हालांकि ये रणबीर कपूर और ऋतिक की फिल्मों को मात नहीं दे पाई.

धुरंधर 2 ने तेलुगु राज्यों मे कितना किया कलेक्शन?

धुरंधर फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट रही थी. इसने न केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में, बल्कि दक्षिण भारतीय राज्यों में भी दमदार परफॉर्म किया था जिसमें तेलुगु भाषी राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) का अहम योगदान रहा. वहीं उम्मीद के मुताबिक, सभी यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि तेलुगु डब वर्जन के साथ सीक्वल कैसा परफॉर्म करती है. और धुरंधर 2 ने तो उम्मीद से बढ़कर तेलुगु राज्यों में परफॉर्म किया है.

बता दें कि 43.07 करोड़ की नेट कमाई के साथ, धुरंधर 2 फिलहाल तेलुगु डब वर्जन में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. हालांकि ये वॉर 2 (56.74 करोड़) और एनिमल (46 करोड़) को नहीं पछाड़ पाई.

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तेलुगु वर्जन में बॉलीवुड की फिल्मों की लिस्ट ( कोईमोई के मुताबिक कुल कमाई):

वॉर 2 – 56.74 करोड़

एनिमल – 46 करोड़

धुरंधर 2 – 43.07 करोड़ (61 दिन)

जवान – 28 करोड़

ब्रह्मास्त्र – 15.27 करोड़

छावा – 15.01 करोड़

धुरंधर 2 के बारे

बता दें कि धुरंधर 2 को 225 करोड़ के बजट में बनाया गया है. इसने 19 मार्च को सिनेमाघरों मे दस्तक दी थी. इसमें राकेश बेदी, सारा अर्जुन, गौरव गेरा और दानिश पंडोर भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन आदित्य धर ने किया है और बी62 स्टूडियोज और जियो स्टूडियोज के बैनर तले आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे ने इसका निर्माण किया है.

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