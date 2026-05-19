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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘तुम सांवली हो’ 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता को बचपन में सुनने पड़े, झेला रिजेक्शन

‘तुम सांवली हो’ 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता को बचपन में सुनने पड़े, झेला रिजेक्शन

Ulka Gupta: 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता ने हाल ही में अपने करियर ने शुरूआती दिनों को याद किया. एक्ट्रेस ने बताया कि बचपन में उन्हें सांवले रंग की वजह से रिजेक्ट होना पड़ता था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 11:40 AM (IST)
Ulka Gupta: 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता ने हाल ही में अपने करियर ने शुरूआती दिनों को याद किया. एक्ट्रेस ने बताया कि बचपन में उन्हें सांवले रंग की वजह से रिजेक्ट होना पड़ता था.

उल्का गुप्ता ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' से खूब सुर्खियां बटोरी. अब वो फिल्म रजनी की बारात में नजर आने वाली हैं. इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपनी स्ट्रगल के दिनों को याद किया. एक्ट्रेस को बचपन में सांवले रंग की वजह से कई बार रिजेक्शन मिलें.

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उल्का गुप्ता टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2009 में टीवी शो ‘7 फेरे’ से की थी. टीवी सीरियल ‘झांसी की रानी’ में उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.
उल्का गुप्ता टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2009 में टीवी शो ‘7 फेरे’ से की थी. टीवी सीरियल ‘झांसी की रानी’ में उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.
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टीवी के अलावा उल्का गुप्ता ने तेलुगु, बंगाली और मराठी भाषा की फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन आपको बता दें उल्का ने काफी रिजेक्शन झेले हैं.
टीवी के अलावा उल्का गुप्ता ने तेलुगु, बंगाली और मराठी भाषा की फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन आपको बता दें उल्का ने काफी रिजेक्शन झेले हैं.
Published at : 19 May 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Ulka Gupta

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