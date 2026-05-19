‘तुम सांवली हो’ 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता को बचपन में सुनने पड़े, झेला रिजेक्शन

उल्का गुप्ता टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2009 में टीवी शो ‘7 फेरे’ से की थी. टीवी सीरियल ‘झांसी की रानी’ में उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.