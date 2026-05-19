एक्सप्लोरर
‘तुम सांवली हो’ 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता को बचपन में सुनने पड़े, झेला रिजेक्शन
Ulka Gupta: 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता ने हाल ही में अपने करियर ने शुरूआती दिनों को याद किया. एक्ट्रेस ने बताया कि बचपन में उन्हें सांवले रंग की वजह से रिजेक्ट होना पड़ता था.
उल्का गुप्ता ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' से खूब सुर्खियां बटोरी. अब वो फिल्म रजनी की बारात में नजर आने वाली हैं. इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपनी स्ट्रगल के दिनों को याद किया. एक्ट्रेस को बचपन में सांवले रंग की वजह से कई बार रिजेक्शन मिलें.
1/7
2/7
Published at : 19 May 2026 11:40 AM (IST)
Tags :Ulka Gupta
बॉलीवुड
7 Photos
‘तुम सांवली हो’ 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता को बचपन में सुनने पड़े, झेला रिजेक्शन
बॉलीवुड
7 Photos
पति सूरज नांबियार से सेपरेशन के बाद मौनी रॉय ने कान्स 2026 में बिखेरा जलवा, ब्लैक ड्र्रेस में ढाया कहर, देखें फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
लिविंग से ग्लैमर रूम तक, मनीष पॉल के लग्जरी घर को देख फराह खान के उड़े होश, देखें घर की इनसाइड फोटो
बॉलीवुड
7 Photos
इन हॉलीवुड स्टार्स को हो चुका है स्किन कैंसर, ऐसी रही ट्रीटमेंट जर्नी, बदली लाइफस्टाइल
बॉलीवुड
10 Photos
बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में, IMDb की इस लिस्ट ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
बॉलीवुड
8 Photos
सलमान खान से लेकर अक्षय खन्ना तक, 50 की उम्र पार करने के बाद भी कुंवारे हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर जैकलीन फर्नांडिस का दिखा स्टाइलिश लुक, मौनी ने ब्लैक आउटफिट में लूट महफिल, देखें तसवीरें
बॉलीवुड
7 Photos
कान्स 2026: साड़ी के बाद दिखा अदिति राव का ग्लैमरस अवतार, नियॉन ड्रेस में लगीं बला की खूबसूरत, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
राम चरण ने जाह्नवी कपूर को बताया 'छुपा रुस्तम', बोले- 'पेड्डी' के सेट पर सबको चौंका दिया
मनोरंजन
'तूफान से पहले की शांति', 'खतरों के खिलाड़ी 15' शुरु होने से पहले केपटाउन में मस्ती करते दिखें कंटेंस्टेंट
मनोरंजन
शाहरुख खान Vs सलमान खान: कौन हैं ज्यादा अमीर? बॉलीवुड के 'सुल्तान' और 'किंग' की नेटवर्थ जानें
मनोरंजन
तेलुगु वर्जन में भी 'धुरंधर 2' ने किया बमफाड़ कलेक्शन, लेकिन रणबीर और ऋतिक की फिल्मों को नहीं दे पाई मात
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
‘तुम सांवली हो’ 'द केरल स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता को बचपन में सुनने पड़े, झेला रिजेक्शन
बॉलीवुड
7 Photos
पति सूरज नांबियार से सेपरेशन के बाद मौनी रॉय ने कान्स 2026 में बिखेरा जलवा, ब्लैक ड्र्रेस में ढाया कहर, देखें फोटोज