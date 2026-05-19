राम चरण ने जाह्नवी कपूर को बताया 'छुपा रुस्तम', बोले- 'पेड्डी' के सेट पर सबको चौंका दिया

साउथ एक्टर राम चरण पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी'को लेकर चर्चा में हैं. इस स्पोर्टस एक्शन ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना हैं. वहीं, फिल्म में राम चरण बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. हाल ही में 'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में राम चरण ने अपनी को-स्टार जाह्नवी कपूर की जमकर तारीफ की.

जाह्नवी कपूर ने 'पेड्डी' के लिए की कड़ी मेहनत

राम चरण ने जाह्नवी कपूर को 'छुपा रुस्तम' बताया. एक्टन ने बताया कि जाह्नवी ने इस फिल्म के लिए चुपचाप तैयारी की और अपनी परफॉर्मेंस से सभी को सरप्राइज किया. राम चरण ने कहा, 'वो एक छुपा रुस्तम हैं. बिना किसी को बताए वो मुंबई में चुपचाप सीखती और प्रैक्टिस करती रहीं. सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना मेहनती इंसान नहीं देखा.'

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बिल्कुल नए अवतार में दिखेंगी जाह्नवी कपूर

उन्होंने आगे यह भी कहा, 'पेड्डी' जैसी फिल्म हर कलाकार से पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की मांग करती है और जाह्नवी इसमें पूरी तरह खरी उतरी.' गौरतलब है कि फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी एक बिल्कुल नए और रॉ अवतार में नजर आने वाली हैं.

जाह्नवी कपूर ने मुझझे बेहतर किया है- राम चरण

जाह्नवी के साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए राम चरण ने बताया कि टीम लगभग 85 दिनों से लगातार शूटिंग कर रही थी, जिसके बाद एक गाने की शूटिंग हुई. उन्होंने कहा, 'मुझे गाने की तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिला. जाह्नवी ने मुझसे सौ गुना बेहतर किया है.' इवेंट में राम चरण की ये बात सुनकर फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ गया है.

दर्शकों को पसंद आएगी राम चारण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में राम चरण थोड़े इमोशनल भी नजर आए. उन्होंने याद किया कि उनके पिता और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने पहले साथ काम किया था. अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि उनकी और जाह्नवी की नई ऑनस्क्रीन जोड़ी दर्शकों को बिल्कुल निराश नहीं करेगी. बता दें कि 'पेड्डी' 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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