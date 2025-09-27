अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर फैंस को बहुत पसंद आता है. एक्टिंग के साथ अपने इस अंदाज के लिए भी अभिषेक खूब पॉपुलर हैं. इस समय एशिया कप चल रहा है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों फाइनल में पहुंच गए हैं. अब लोगों को फाइनल मैच का इंतजार है. इसी बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने फाइनल के बारे में बात करते हुए गलती से अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया. जिसके बाद अभिषेक बच्चन ने वीडियो शेयर करके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्रोल कर दिया है.

वायरल हो रहे वीडियो में शोएब अख्तर कहते हैं अगर मान लें कि पाकिस्तान अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर देते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर के साथ क्या होने वाला है. उनका मिडिल ऑर्डर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है.

अभिषेक बच्चन ने किया ट्रोल

जैसे ही शोएब अभिषेक बच्चन का नाम लेते हैं तो पैनल उन्हें तुरंत सही करता है कि अभिषेक शर्मा बच्चन नहीं. अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए अभिषेक बच्चन ने छुटकी ली. उन्होंने लिखा- 'सर, पूरे सम्मान के साथ... मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर भी पाएंगे! और मैं तो क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं.' अभिषेक का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.





यूजर ने ली चुटकी

अभिषेक बच्चन के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा- अभिषेक बच्चन ने शोएब अख्तर को बिना पिच पर कदम रखे ही क्लीन बोल्ड कर दिया. उसे क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है... छक्के मारने के लिए उसके ट्वीट ही काफी हैं. दूसरे ने लिखा-अख्तर ने अभिषेक शर्मा को "अभिषेक बच्चन" कहा? भाई एक ही टूर्नामेंट में 2 बार भारत से हार चुके हो, तो दिमाग और जुबान की बातें भी गड़बड़ हो गई हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन जल्द ही शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ किंग में नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक बच्चन विलेन के किरदार में नजर आएंगे.

