‘सचिन: द बिलियन ड्रीम्स’ फिल्म का गाना ‘हिंद मेरे जिंद’ कौन भूल सकता है. फिल्म ने जितना लोगों का दिल जीता होगा उससे कहीं ज्यादा इस देशभक्ति गाने और उसकी आवाज ने लोगों को दीवाना बना दिया था. इस गाने को अभय जोधपुरकर ने गाया था और इसे ए. आर. रहमान ने कंपोज किया था. अब एक बार फिर दोनों साथ आए हैं और फिल्म ‘गांधी टॉक्स’ के लिए नया गाना दिया है.

रहमान के साथ काम करना लाइफटाइम एक्सपीरियंस

हाल ही में अभय ने ए. आर. रहमान के साथ काम करने का अपना अनुभव शेयर किया है. उन्होंने कहा, 'रहमान सर के साथ काम करना हमेशा जिदगी भर का अनुभव होता है. हर बार जब मैं उनके लिए गाता हूं तो मुझे अपनी आवाज में एक नई बात पता चलती है. खुशकिस्मती से मुझे 2013 में मणिरत्नम सर की फिल्म ‘कदल’ में मेरे तमिल डेब्यू के साथ रहमान सर ने लॉन्च किया था. तब से उन्होंने मेरे प्लेबैक करियर में मुझे कई खूबसूरत गाने दिए हैं.'

‘गांधी टॉक्स’ की लोरी की दिलचस्प कहानी

अभय ने आगे बताया कि 2022 की शुरुआत में उन्हें ‘गांधी टॉक्स’ के बैकग्राउंड स्कोर के लिए मुंबई स्टूडियो बुलाया गया था. उन्होंने कहा, 'हम पूरी रात जैमिंग कर रहे थे और स्क्रैच रिकॉर्ड कर रहे थे तभी वो लोरी बनी. उस दिन मेरे गले में खराश थी लेकिन उसी भूसी ने गाने के टेक्सचर को और खास बना दिया था. क्योंकि फिल्म में ये रेडियो पर बजता है.' उन्होंने ये भी कहा कि एक मूक, कथा-प्रधान फिल्म पर काम करना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था.

डायरेक्टर के साथ काम करने का अनुभव

अभय ने बताया कि निर्देशक किशोर बेलेकर के साथ काम करना भी एक अलग अनुभव था. 'मैंने पहले कभी मूक फिल्म पर काम नहीं किया था. चूंकि यहां म्यूजिक ही कहानी को आगे बढ़ाता है इसलिए जिम्मेदारी और ज्यादा महसूस होती है. लेकिन किशोर सर का विजन इतना क्लियर था कि सब कुछ आसानी से होता गया. मुझे खुद को एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी मिली थी. ये मेरे करियर के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है.'