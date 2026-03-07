रश्मिका-विजय ने बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड, वीडियो को मिले इतने लाइक्स, मेसी-रोनाल्डो रह गए पीछे

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी सिर्फ एक सेलिब्रिटी सेलिब्रेशन नहीं रही, बल्कि यह 2026 के सबसे बड़े सांस्कृतिक पलों में से एक बन गई है. शादी की खूबसूरत झलकियों और भावुक पलों से भरे वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. दुनियाभर के फैंस इस जोड़ी की शादी का जश्न मना रहे हैं.

विजय-रश्मिका के वीडियो को मिले इतने लाइक्स

अब इस शादी से जुड़ा एक खास वीडियो इंटरनेट पर इतिहास बना चुका है. इस वीडियो ने फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ियों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आइकॉनिक कैंपेन वाले पोस्ट को पीछे छोड़ दिया है और इंस्टाग्राम पर अपने तरह का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला पोस्ट बन गया है. जहां उस फुटबॉल पोस्ट को पहले 8.1 मिलियन लाइक्स मिले थे, वहीं विजय और रश्मिका के इस वीडियो ने अब 8.2 मिलियन लाइक्स पार कर लिए हैं और एक नया ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है.

दिलचस्प बात यह है कि लोगों का इतना प्यार सिर्फ रिकॉर्ड बनने की वजह से नहीं है. फैंस का मानना है कि यह वीडियो उस खास पल की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दिखाता है, जिसमें प्यार, परंपरा और साथ होने की खुशी झलकती है. शादी का म्यूजिकल गाना और दोनों की नेचुरल केमिस्ट्री भी लोगों को काफी पसंद आई है.

शानदार विजुअल्स और वायरल हो चुके गाने के साथ यह शादी हर जगह ट्रेंड कर रही है. तस्वीरें, रील्स और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इसी के साथ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी अब इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी शादियों में शामिल हो गई है.