रश्मिका-विजय ने बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड, वीडियो को मिले इतने लाइक्स, मेसी-रोनाल्डो रह गए पीछे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरश्मिका-विजय ने अपनी शादी से बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड, वीडियो को मिले इतने लाइक्स, मेसी-रोनाल्डो रह गए पीछे

रश्मिका-विजय ने अपनी शादी से बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड, वीडियो को मिले इतने लाइक्स, मेसी-रोनाल्डो रह गए पीछे

Rashmika-Vijay: स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वीडियो ने लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़ते हुए ग्लोबल रिकॉर्ड बनाया है. उनके एक वीडियो पर जमकर लाइक्स आए है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी सिर्फ एक सेलिब्रिटी सेलिब्रेशन नहीं रही, बल्कि यह 2026 के सबसे बड़े सांस्कृतिक पलों में से एक बन गई है. शादी की खूबसूरत झलकियों और भावुक पलों से भरे वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. दुनियाभर के फैंस इस जोड़ी की शादी का जश्न मना रहे हैं.

विजय-रश्मिका के वीडियो को मिले इतने लाइक्स
अब इस शादी से जुड़ा एक खास वीडियो इंटरनेट पर इतिहास बना चुका है. इस वीडियो ने फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ियों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आइकॉनिक कैंपेन वाले पोस्ट को पीछे छोड़ दिया है और इंस्टाग्राम पर अपने तरह का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला पोस्ट बन गया है. जहां उस फुटबॉल पोस्ट को पहले 8.1 मिलियन लाइक्स मिले थे, वहीं विजय और रश्मिका के इस वीडियो ने अब 8.2 मिलियन लाइक्स पार कर लिए हैं और एक नया ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

दिलचस्प बात यह है कि लोगों का इतना प्यार सिर्फ रिकॉर्ड बनने की वजह से नहीं है. फैंस का मानना है कि यह वीडियो उस खास पल की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दिखाता है, जिसमें प्यार, परंपरा और साथ होने की खुशी झलकती है. शादी का म्यूजिकल गाना और दोनों की नेचुरल केमिस्ट्री भी लोगों को काफी पसंद आई है.

शानदार विजुअल्स और वायरल हो चुके गाने के साथ यह शादी हर जगह ट्रेंड कर रही है. तस्वीरें, रील्स और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इसी के साथ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी अब इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी शादियों में शामिल हो गई है.

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रश्मिका-विजय ने अपनी शादी से बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड, वीडियो को मिले इतने लाइक्स, मेसी-रोनाल्डो रह गए पीछे
रश्मिका-विजय ने बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड, वीडियो को मिले इतने लाइक्स, मेसी-रोनाल्डो रह गए पीछे
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Trailer Release: 'हमजा' बन रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा 'धुरंधर 2' का ट्रेलर, लोगे बोले- 'ये फिल्म तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड'
'हमजा' बन रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा 'धुरंधर 2' का ट्रेलर
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Advance Booking: भारत में कब शुरू होगी 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग? किस दिन से शुरू होंगे पेड प्रीव्यू? यहां जानें पूरी डिटेल
भारत में कब शुरू होगी 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग? किस दिन से शुरू होंगे पेड प्रीव्यू? यहां जानें पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: 😮Adit की घर वापसी! Mangal की बातों को किया अनसुना, Ishana का बना ढाल
Bollywood news: तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का नाम इस हसीना संग अफेयर में आया
Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों को लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
दिल्ली: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों में लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
यूटिलिटी
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget