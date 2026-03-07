'धुरंधर 2' में 'रहमान डकैत' के किरदार में कमबैक करेंगे अक्षय खन्ना? जानें-डिटेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar 2 Trailer: 'धुरंधर 2' में 'रहमान डकैत' बन फिर दहशत फैलाएंगे अक्षय खन्ना? जानें- फिल्म में किन-किन सवालों के मिलेंगे जवाब

Dhurandhar 2 Trailer: 'धुरंधर 2' में 'रहमान डकैत' बन फिर दहशत फैलाएंगे अक्षय खन्ना? जानें- फिल्म में किन-किन सवालों के मिलेंगे जवाब

Dhurandhar 2 Trailer: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का ट्रेलर आखिरकार आज रिलीज हो गया है. इसी के साथ फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि क्या सीक्वल में अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का किरदार दिखाई देगा?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Mar 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर के सीक्वल यानी धुरंधर 2 का ट्रेलर आखिरकार शनिवार, 7 मार्च को रिलीज हो गया है. ट्रेलर इतना धांसू है कि इसके देखने के बाद फैंस की फिल्म के लिए एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच गई है. इसी के साथ सबके मन में एक सवाल ये भी है कि क्या अक्षय खन्ना धुरंधर 2 में वापस आएंगे?

क्या धुरंधर 2 में नजर आएंगे अक्षय खन्ना?
बता दें कि पहली फिल्म में, रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया हमजा का किरदार संजय दत्त द्वारा निभाए गए SP असलम चौधरी के किरदार की मदद से अक्षय स्टारर रहमान डकैत मारने में कामयाब रहता है. इसके साथ ही वह दुनिया को यह भी दिखाने में भी सफल होता है कि उसने एक पुलिस एनकाउंटर के दौरान रहमान की जान बचाने की कोशिश की थी. धुरंधर में पोस्ट-क्रेडिट सीन और धुरंधर 2 के ट्रेलर के कुछ पल दिखाते हैं कि रहमान की मौत के बाद हमज़ा ल्यारी का बादशाह बन जाता है.

ऐसे में, अक्षय खन्ना का रहमान का किरदार शायद सीक्वल में नजर नहीं आएगा. हालांकि, एक्टर फ्लैशबैक सीक्वेंस में दिख सकते हैं. मेकर्स द्वारा शेयर किए गए कई सोशल मीडिया पोस्ट में अक्षय खन्ना के इंस्टाग्राम हैंडल को टैग किया गया है. इससे यह अंदाज़ा और बढ़ गया है कि एक्टर फ्लैशबैक सीन में दिख सकता है, हालांकि, अभी इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है।

धुरंधर 2 से मिलेंगे कई सवालों के जवाब?
इस बीच, नए ट्रेलर में रणवीर सिंह को जसकीरत सिंह रंगी और हमज़ा अली मज़ारी के रूप में अपने दोहरे अवतार में लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे ये तो पता चल गया है कि सीक्वल में उनके अतीत का खुलासाह होगा. कई सवाल जिन पर फैंस ऑनलाइन बहस कर रहे थे, उनके जवाब आखिरकार मिल सकते हैं जैसे किन

  • जसकीरत हमज़ा में कैसे बदल गया?
  • रहस्यमयी शेर-ए-बलूच कौन है?
  •  मिशन धुरंधर का अगला स्टेज असल में क्या है?
  • सीक्वल में आर माधवन के अजय सान्याल का रोल भी बढ़ने की उम्मीद है, जो कथित तौर पर जसकीरत को स्पाई टैक्टिक्स और लड़ाई की ट्रेनिंग देते हुए दिखेंगे.
  • फैंस यह देखने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि क्या मेजर इकबाल और SP असलम चौधरी जैसे किरदारों को घुसपैठिए पर शक होता है?
  • क्या यालीना को आखिरकार हमज़ा के बारे में सच्चाई पता चलेगी?  

धुरंधर 2 कब होगी रिलीज? 
जियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ के सपोर्ट से बनी यह फिल्म आदित्य धर की बड़ी जासूसी-एक्शन कहानी को आगे बढ़ाती है. धुरंधर 2: द रिवेंज 19 मार्च, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज़ होगी।

 

Published at : 07 Mar 2026 01:08 PM (IST)
