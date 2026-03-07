'हमजा' बन रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा 'धुरंधर 2' का ट्रेलर

आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ब्लॉकबस्टर रही. ये फिल्म अपने जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी के साथ स्टार कास्ट की धुआंधार परफॉर्मेंस की वजह से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही थी. वहीं पहले पार्ट को मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद, कहानी के अगले चैप्टर को लेकर एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर है. उम्मीद की जा रही है कि सीक्वल की कहानी भी नए डेवलपमेंट के साथ एक्शन सीक्वेंस और ड्रामेटिक पलों से भरी होगी और दर्शकों संग इमोशनल कनेक्शन भी बनाएगी. वहीं ‘धुरंधर 2’ के लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने आज इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है जो काफी दमदार है.

धमाकेदार है ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर

7 मार्च, 2026 को ठीक सुबह 11:01 बजे रिलीज़ हुआ धुरंधर 2 के ट्रेलर ने ये झलक दे दी है कि ये पहले पार्ट से ज़्यादा बड़ी, डार्क और ज़्यादा इंटेंस है. दमदार विज़ुअल्स, हाई-स्टेक्स ड्रामा और ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस के साथ, सीक्वल धुरंधर यूनिवर्स को बड़े स्केल पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार लग रही है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि रहमान डकैत की मौत के बाद ल्यारी जल रहा है और फिर हमजा ल्यारी का नया बादशाह बनता है. ट्रेलर में रणवीर सिंह पहले से ज्यादा खतनाक अवतार में दिखे हैं.

वहीं रणवीर सिंह के यंग जसकीरत सिंह रंगी के किरदार भी झलक ट्रेलर में मिलती है, जिससे पता चलता है कि सीक्वल में एक बैकस्टोरी होगी. मेजर इकबाल के तौर पर अर्जुन रामपाल और अजय सान्याल के तौर पर आर. माधवन भी एक्शन में लौट रहे हैं, ट्रेलर में संजय दत्त को एसपी चौधरी असलम के तौर पर एक्शन मोड में और एक नया डायलॉग, "जहां दर्द है, वहां मर्द है" दिखाते हुए दिखाया गया है.“हौसला, ईधन, बदला.” सीक्वल को आगे बढ़ाने वाले ज़बरदस्त बदले की ओर इशारा करता है.

ओवरऑल ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि इसे देखने के बाद फैंस अब फिल्म की रिलीज को लेकर बेसब्र हो गए हैं. उम्मीद है कि ‘धुरंधर 2’ अपनी प्रीक्वल का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी.

'धुरंधर 2' के ट्रेलर का रनटाइम कितना है?

'धुरंधर: द रिवेंज' का ट्रेलर रिलीज होने से पहले मेकर्स ने ट्रेलर रनटाइम टीज़ करके फैंस को एक्साइटेड कर दिया था. मेकर्स ने एक ट्वीट में अनाउंस किया कि रणवीर सिंह स्टारर यह ट्रेलर "4 मिनट" लंबा है. ट्वीट में लिखा था, "4 मिनट का प्योर एड्रेनालाईन रश ट्रेलर बस कुछ ही घंटों में."

वहीं नवंबर 2025 में रिलीज़ हुई ओरिजिनल 'धुरंधर' का ट्रेलर 4 मिनट और 8 सेकंड का था और जल्द ही ऑनलाइन बातचीत का सेंटर बन गया और यूट्यूब पर इसे 93 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले थे.

‘धुरंधर 2’ के बारे में

‘धुरंधर’ सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, उससे अलग, ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म को आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसे आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में एक बार रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन फिर से अपनी भूमिका दोहराते हुए नजर आएंगे.

‘धुरंधर 2’ में अंडरकवर इंडियन जासूस हमज़ा अली मज़ारी की बैकस्टोरी दिखाई जाएगी, जिसका रोल रणवीर सिंह ने किया है, जो कराची के ल्यारी इलाके में जसकीरत सिंह रंगी के तौर पर अंडरकवर काम करता है. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं.