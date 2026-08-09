'चौथी शादी कब करेंगे?' KBC 18 के प्रोमो पर यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है. हाल ही में रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 18 का नया प्रोमो रिलीज हुआ है. इस प्रोमो के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर आमिर खान को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. कमेंट सेक्शन में लोग उनकी तीसरी शादी को लेकर जमकर टांग खींच रहे हैं और मजेदार मजे ले रहे हैं.

'बंटवारा 1947' का प्रमोशन करने पहुंचे आमिर खान

'कौन बनेगा करोड़पति 18' के इस खास एपिसोड में आमिर खान अकेले नहीं पहुंचे हैं. उनके साथ बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस प्रीति जिंटा भी नजर आने वाले हैं. तीनों सितारे अमिताभ बच्चन के साथ हॉटसीट पर बैठकर शो की रौनक बढ़ाएंगे. ये तीनों कलाकार फिल्म 'बंटवारा 1947' का प्रमोशन करने के लिए केबीसी के मंच पर पहुंचे हैं. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है, लेकिन प्रोमो सामने आते ही फैंस का ध्यान फिल्म से हटकर आमिर खान की पर्सनल लाइफ पर चला गया.

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क्या है वायरल प्रोमो में?

'केबीसी 18' का जो प्रोमो वीडियो सामने आया है, उसमें आमिर खान शो के होस्ट अमिताभ बच्चन से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं. आमिर पूछते हैं कि इस बार सीजन की थीम 'सोचना पड़ेगा' क्यों रखी गई है. आमिर कहते हैं, 'आपने प्रोमो में कहा है 'सोचना पड़ेगा', तो क्या सोचना पड़ेगा?' इस पर अमिताभ बच्चन अपने रौबदार अंदाज में जवाब देते हैं. बिग बी कहते हैं कि इस सीजन में चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं क्योंकि अब हर सवाल के बाद कंटेस्टेंट्स को गहराई से सोचना होगा. इस पर आमिर खान हंसते हुए सहमति जताते हैं और कहते हैं, 'सोचना पड़ेगा सर... वाकई सोचना पड़ेगा.'

कमेंट सेक्शन में ट्रोलर्स का हमला

यूं तो प्रोमो में आमिर खान और अमिताभ बच्चन के बीच की ये बातचीत काफी मजेदार दिख रही है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को ट्रोल करने का एक नया बहाना मिल गया. कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने आमिर खान की हालिया शादी को लेकर चुटकी लेना शुरू कर दिया. हाल ही में आमिर खान ने तीसरी बार शादी की है, इसलिए नेटिजन्स ने प्रोमो के बहाने उनकी पर्सनल लाइफ पर खूब कमेंट्स किए. एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'अमिताभ जी को आमिर से पूछना चाहिए कि वो चौथी शादी कब कर रहे हैं?' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'क्या आमिर यहां अपनी शादियों के बारे में बात करने आए हैं?'

कुछ यूजर्स ने तो 'केबीसी' की थीम 'सोचना पड़ेगा' को ही आमिर की शादी से जोड़ दिया. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'तीसरी शादी के बाद आमिर को सच में अब सोचना पड़ेगा.' सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों कमेंट्स वायरल हो रहे हैं जहां लोग आमिर की पर्सनल लाइफ पर अलग-अलग तरह के जोक्स बना रहे हैं.

गौरी स्प्रैट के साथ आमिर खान की तीसरी शादी

आपको बता दें कि आमिर खान ने 5 जुलाई 2026 को गौरी स्प्रैट के साथ शादी की है. ये शादी मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर के घर पर बहुत ही सादे और निजी तरीके से हुई थी. दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज रजिस्टर करवाई. गौरी स्प्रैट के साथ ये आमिर खान की तीसरी शादी है.

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आमिर खान की पिछली दो शादियां

इससे पहले आमिर की पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं. रीना से तलाक के बाद आमिर ने साल 2005 में किरण राव से शादी की थी, जिनसे उनका एक बेटा आजाद है. किरण राव से अलग होने के काफी समय बाद आमिर ने अब गौरी स्प्रैट को अपना हमसफर चुना है.

कौन हैं गौरी स्प्रैट?

गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनका बॉलीवुड से कोई लेना-देना नहीं है, वो ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हैं. गौरी ब्रिटिश मूल के कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट की पोती हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे. गौरी अपनी मां के शुरू किए गए सैलून बिजनेस को संभाल रही हैं. इसके अलावा वो आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' में भी काम करती हैं.

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की लव स्टोरी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की पहली मुलाकात करीब 25 साल पहले एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा. काफी समय बाद आमिर की चचेरी बहन नुजहत खान के जरिए दोनों फिर से एक-दूसरे के संपर्क में आए.

जब दोबारा बातचीत शुरू हुई, तो धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सबके सामने लाकर फैंस को चौंका दिया था.

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