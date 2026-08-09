अदनान सामी के 'लिफ्ट करादे' गाने को म्यूजिक लेबल ने कहा था सड़क छाप, बिना बजट के हुआ शूट

सिंगर अदनान सामी का सॉन्ग 'लिफ्ट करादे' उनके बेस्ट पॉप सॉन्ग्स में से एक है. हालांकि, इस गाने को शुरू में म्यूजिक लेबल ने 'सड़क छाप' कहा था. म्यूजिक लेबल को इस गाने पर भरोसा नहीं था. उन्होंने अदनान से पूछा था कि वो क्यों गाना बनाना चाहते हैं. उन्होंने इस गाने को फंड करने से मना कर दिया था.

अब अदनान ने इस गाने को लेकर बात की है. जूम को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 'कभी तो नजर मिलाओ', 'बरसात' के हिट होने के बाद म्यूजिक लेबल उनसे एक और रोमांटिक गाना चाहता था. हालांकि, अदनान सामी 'लिफ्ट करादे' गाना लेकर आए.

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म्यूजिक लेबल ने गाने को कहा सड़क छाप

अदनान ने बताया, 'सभी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा कि लिफ्ट करादे अच्छा, जोश से भरा गाना है. उन्होंने कहा तुम क्या बात कर रहे हो? ये पूरी तरह से सड़क छाप गाना है. कभी तो नजर मिलाओ और भीगी भीगी रातों में जैसे क्लासिक गाने कहां हैं. तो मैंने कहा कि सुनिए मैं हर तरह के गाने बनाता हूं और गाता हूं. मेरे और म्यूजिक लेबल के बीच में 6 महीने तक मतभेद रहा. म्यूजिक लेबल को विश्वास नहीं था कि ये गाना चलेगा. इसीलिए वो इस गाने पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे.'

आगे अदनान सामी ने बताया कि उनके और उनकी टीम के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे इसीलिए गाने को 'गुरिल्ला फ़ॉर्मेट' में शूट किया गया. अदनान सामी ने बताया, 'हमने सचमुच गुरिल्ला फ़ॉर्मेट में वीडियो शूट किया. गुरिल्ला फ़िल्ममेकिंग का मतलब है बिना किसी बजट और बिना किसी परमिशन के सड़कों पर जाकर शूटिंग करना. हमने इसी तरह वीडियो शूट किया.'

गोविंदा ने गाने में किया कैमियो

इस गाने में गोविंदा ने कैमियो किया था. अदनान सामी ने बताया कि गोविंदा ने बिना किसी रिहर्सल के ही शूट ज्वॉइन किया. अदनान ने बताया कि गोविंदा ने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, इसी वजह से एक्टर की प्रेजेंस यादगार बन गई.

अदनान सामी के गाने की बात करें उन्होंने कई हिट सॉन्ग दिए हैं. उनके गानों को फैंस ने बहुत पसंद किया. उनके गाने 'तू सिर्फ महबूब', 'कुछ प्यार भी कर', 'आंखों ने किया इशारा', 'या हीबीबी', 'दिल ने पुकारा', 'हम तुम मिले', 'तेरे प्यार का छाया', 'बेवफा प्यार में', 'नजरें तेरी नजरें', 'सुन जरा', 'मीटर डाउन', 'दिल क्या करे', 'साथिया', 'बातें कुछ अनकही सी', 'ये नजर', 'भीगी साड़ी' शानदार गाने दिए हैं.

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अदनान सामी का जन्म 15 अगस्त 1971 को हुआ था. उन्होंने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में गाने गाए. उन्हें पद्म श्री (भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान) से सम्मानित किया गया है. अदनान सामी की पढ़ाई-लिखाई यूके में हुई है. पहले उनके पास कनाडा की नागरिकता था लेकिन अब वो भारतीय नागरिक हैं. वो अपने वेट लॉस को लेकर भी काफी चर्चा में रहे.