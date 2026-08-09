शनिवार को 'स्पाइडरमैन' ने गाड़े झंडे, 'धमाल 4' सहित इन फिल्मों का ऐसा हाल

'स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे', 'द ओडिसी', 'डीसी', 'जीडीएन' सहित कई फिल्में ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसों की बारिश हो रही है. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया और किस फिल्म की हवा निकल गई.

'स्पाइडर मैन' की छप्परफाड़ कमाई

सैकनिल्क के मुताबिक, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने शनिवार को 31 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है. फिल्म को 13482 शोज मिले. वहीं फिल्म को 68.4 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 380.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 455.33 करोड़ की कमाई की.

इस फिल्म को Destin Daniel Cretton ने बनाया है. फिल्म में टॉम हॉलैंड, जेंडाया, सैडी सिंक, जैकब बटालियन, जॉन बर्न्थेल, मार्क रुफैलो, ट्रामेल टिलमैन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म के डे वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने पहले दिन 60.60 करोड़ की कमाई की. दूसरे दिन फिल्म ने 49.35 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 70.25 करोड़, चौथे दिन 77.25 करोड़, पांचवें दिन 23.80 करोड़, छठे दिन 21.75 करोड़, सातवें दिन 17 करोड़, आठवें दिन 14.25 करोड़, नौवें दिन 15 करोड़ और दसवें दिन 31 करोड़ का बिजनेस किया.





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'द ओडिसी' को भी मिला शानदार रिस्पॉन्स

'द ओडिसी' ने शनिवार को 4.77 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया. वहीं 4.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 733 शोज मिले. फिल्म को 63.6 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 165.40 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 5,475 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया है. फिल्म में मैट डैमन और टॉम हॉलैंड लीड रोल में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई है.

'धमाल 4' का धमाका जारी

'धमाल 4' ने शनिवार को 85 लाख कमाए. फिल्म को 1593 शोज मिले और ऑक्यूपेंसी 17 परसेंट रही. फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 164.75 करोड़ हो गया है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 195.69 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने वर्ल्डवाइड तो 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने दुनियाभर में 226.54 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं 30.85 करोड़ का कलेक्शन ओवरसीज मार्केट में हुआ.

फिल्म को इंदर कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रवि किशन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजीदा शेख, अंजलि आनंद जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म की कहानी को फैंस ने काफी पसंद किया.





'जीडीएन' की बॉक्स ऑफिस पर ऐसी शुरुआत

आर माधवन की 'जीडीएन' की शुरुआत ठीक नहीं रही है. फिल्म 7 अगस्त को रिलीज हुई. फिल्म के तेलुगू वर्जन ने पहले दिन फिल्म ने 7 लाख कमाए और दूसरे दिन फिल्म ने 9 लाख का कलेक्शन किया. वहीं तमिल वर्जन ने पहले दिन 46 लाख कमाए और दूसरे दिन यानी शनिवार को 84 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल ग्रॉस 1.63 करोड़ की कमाई की. वहीं नेट 1.46 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म को कृष्णकुमार रामकुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में आर माधवन, सत्यराज, जयराम, प्रियामणि और दुशारा विजयन जैसे स्टार्स हैं.

'डीसी' का बॉक्स ऑफिस

इस फिल्म ने तमिल वर्जन में शनिवार को 4.55 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं तेलुगू वर्जन 1.75 करोड़ कमाए. इसके अलावा हिंदी वर्जन ने 4 करोड़ की कमाई की. फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन हुए हैं. फिल्म ने पहले दिन तमिल वर्जन में 2.85 करोड़, तेलुगू वर्जन में 1.25 करोड़ और हिंदी वर्जन में 30 लाख की कमाई की थी. फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 12.74 करोड़ हो गया है. वहीं नेट कलेक्शन 11.10 करोड़ हुआ. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 5.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने दुनियाभर में 17.99 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

फिल्म में लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी लीड रोल में हैं. लोकेश फिल्म में दास के रूप में हैं. वहीं वामिका चंद्रा के रोल में हैं. फिल्म को अरुण मथेश्वरन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.

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'ओह माय डॉग' का इतना रहा कलेक्शन

ओह माय डॉग की बात करें तो फिल्म ने शनिवार को 1.1 करोड़ का बिजनेस किया. पहले दिन फिल्म ने 90 लाख कमाए थे. फिल्म ने इंडिया में 2.40 करोड़ ग्रॉस और 2 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को अमित राय ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में हैं. वहीं माही राय और पवन मल्होत्रा जैसे स्टार्स भी फिल्म में नजर आए. फिल्म में इंसान और कुत्तों के बीच के कनेक्शन को दिखाया गया है.