‘रॉकस्टार’ की शूटिंग ने बदल दिया इम्तियाज अली का लुक, घट गया 7-10 किलो वजन

डायरेक्टर इम्तियाज अली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं. फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच वे लगातार कई इंटरव्यू भी दे रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रॉकस्टार' की शूटिंग के दौरान उनका वजन करीब 7 से 10 किलो तक घट गया था.

‘रॉकस्टार’ की शूटिंग के टाइम इम्तियाज अली की हुए ऐसी हालत

ने हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में 'रॉकस्टार' की मेकिंग के बारे में इम्तियाज अली ने बताया कि उस समय पूरी टीम बहुत ही एकजुट थी और सेट पर एक अलग ही जुनून और पागलपन जैसा माहौल था. उनका कहना था कि ये ऐसा अनुभव था जिसे कोई भी दोबारा आसानी से नहीं दोहराना चाहेगा.

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उन्होंने कहा कि उस दौरान सब कुछ काफी इमोशनल होता जा रहा था और हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि हम इतने इमोशनल क्यों होते जा रहे हैं. इस प्रोसेस में उनका वजन कम हो गया, बाल भी झड़ने लगे और हालत काफी बदल गई थी. इम्तियाज अली ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका करीब 7 से 10 किलो वजन कम हो गया था और वो काफी दुबले और सांवले हो गए थे.

बता दें, रॉकस्टार' साल 2011 रिलीज हुई इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी एक कल्ट-क्लासिक म्यूजिकल-रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इसमें रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी लीड रोल में थे. ये कहानी एक सीधे-सादे कॉलेज के लड़के जनार्दन जाखड़ (रणबीर कपूर) की है, जो आगे चलकर एक मशहूर एंटरनेशनल रॉकस्टार ‘जॉर्डन’ बन जाता है. अपने इस सफर में उसे हीर (नर्गिस फाखरी) से सच्चा प्यार होता है, लेकिन उनका रिश्ता प्यार, दर्द और जुनून के एक जटिल दौर में फंस जाता है. फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

इम्तियाज अली कि अपकमिंग फिल्म

इम्तियाज अली की बात करें तो वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म में वापस आउंगा को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शारवरी वाघ नजर आएंगी. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

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