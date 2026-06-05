रीना दत्ता से क्यों हुआ था आमिर खान का तलाक? इस वजह से आई थी रिश्ते में दरार

Aamir Khan Reena Dutta Divorce Reason: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमीर खान 60 साल की उम्र पार करने के बाद एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं. दो तलाक का सामना कर चुके आमिर अपनी गर्लफ्रेडं गौरी स्प्रैट के साथ घर बसाने के लिए तैयार हैं. इसी बीच आइए आज आपको ये बताते हैं कि आखिर आमिर ने अपनी पहली वाइफ रीना दत्ता से तलाक क्यों लिया था? जिनसे उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में शादी कर ली थी.

1986 में हुई थी आमिर-रीना की शादी

आमिर खान का शुरू से ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रहा है. दिवंगत फिल्म डायरेक्टर नासिर हुसैन उनके चाचा थे. आमिर ने बड़े पर्दे पर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने के बाद साल 1988 में फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से बतौर लीड एक्टर ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया था. आमिर हिंदी सिनेमा में कदम रखने से पहले ही शादीशुदा थे. 21 साल की उम्र में उन्होंने रीना दत्ता से साल 1986 में शादी की थी.

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रीना से अलग क्यों हुए थे आमिर?

शादी के बाद आमिर खान और रीना दत्ता ने दो बच्चों का वेलकम किया था. उनका एक बेटा जुनैद खान और एक बेटी इरा खान हैं. हालांकि शादी के 16 सालों के बाद ये रिश्ता टूट गया था. 2002 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हुआ था. लेकिन, उनके रिश्ते में एक बड़ी कमी भी थी. आमिर खान ने करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में खुलासा किया था कि अपने काम में ज्यादा व्यस्त होने के चलते वो अपनी पत्नी और बच्चों को समय नहीं दे पाते थे.

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आमिर ये इस बात को भी स्वीकार किया था कि उनकी शादी हुई जब वो मैच्योर नहीं थे और इस अभाव के कारण भी उनके रिश्ते में अलगाव हुआ था. आमिर के मुताबिक एक पिता और पति की जिम्मेदारी को वो ठीक से नहीं निभा पाए थे. हालांकि रीना संग उनका तलाक उनके लिए बेहद दर्दनाक रहा था. इसके बाद उन्हें शराब की बुरी लत लग गई थी.

गौरी स्प्रैट से कब कर रहे हैं तीसरी शादी?

बता दें कि आमिर ने दूसरी शादी किरण राव से साल 2005 में की थी, लेकिन 2021 में उनका भी तलाक हो गया था. अब आमिर खान 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी कर रहे हैं. इस खबर पर खुद आमिर भी मुहर लगा चुके हैं. आमिर की जहां ये तीसरी शादी होगी तो वहीं गौरी की दूसरी शादी है.