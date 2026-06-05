हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपAamir Khan And Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही

Aamir Khan And Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही

Marriage Age Difference: दोनों के रिश्ते के साथ-साथ उनके बीच मौजूद 14 साल के उम्र के अंतर को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Jun 2026 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

Does Age Gap Matter In A Successful Relationship: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई को शादी करने की पुष्टि कर दी है. इस खबर के सामने आते ही दोनों के रिश्ते के साथ-साथ उनके बीच मौजूद 14 साल के उम्र के अंतर को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सफल रिश्ते के लिए पति-पत्नी के बीच उम्र का एक तय अंतर होना जरूरी है या फिर यह सिर्फ सामाजिक सोच का हिस्सा है?. 

क्या है भारतीय समाज में नियम?

भारतीय समाज में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि पति की उम्र पत्नी से अधिक होनी चाहिए. आमतौर पर तीन से पांच साल का अंतर परफेक्ट माना जाता है, खासकर अरेंज मैरिज में. हालांकि बदलते दौर में यह सोच धीरे-धीरे बदल रही है. आज कई ऐसे चर्चित कपल हैं जिन्होंने उम्र के पारंपरिक नियमों को चुनौती दी है. उदाहरण के तौर पर प्रियंका चोपड़ा  और निक जोनास के बीच करीब 10 साल का अंतर है, जबकि शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के रिश्ते में लगभग 15 साल का अंतर है। इसके बावजूद इनके रिश्ते सफल माने जाते हैं. 

एज गैप से क्या पड़ता है फर्क?

साइंस की बात करें एक्सपर्ट मानते हैं कि शादी में केवल उम्र नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और इमोशनल परिपक्वता ज्यादा अहम भूमिका निभाती है. साइंटफिक स्टजी के अनुसार लड़कियों में हार्मोनल बदलाव आमतौर पर लड़कों की तुलना में पहले शुरू हो जाते हैं. यही वजह है कि कई मामलों में महिलाएं इमोशनल रूप से अपेक्षाकृत जल्दी परिपक्व हो जाती हैं. भारत में विवाह की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है, इसलिए तीन साल का अंतर अक्सर संतुलित माना जाता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे अधिक उम्र का अंतर रिश्ते को कमजोर बना देगा.

क्या चीजें रखती हैं मायने?

रिलेशनशिप के बिषयों पर जानकारी देने वाली बेवसाइट Psychcentral के अनुसार, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट डॉ. लॉरेन ओल्सन का विचार काफी दिलचस्प है. उनका कहना है कि ज्यादातर कपल्स को लगता है कि वे एक ही उम्र के हैं. हमारे पास क्रोनोलॉजिकल उम्र, साइकोलॉजिकल उम्र, शारीरिक उम्र और यौन उम्र होती है. उम्र में अंतर वाले कई कपल्स आखिरी तीन पहलुओं में काफी हद तक एक जैसे होते हैं. यानी रिश्ता केवल जन्मतिथि से तय नहीं होता, बल्कि सोच, भावनाओं और लाइफस्टाइल की समानता भी महत्वपूर्ण होती है. 

इसे भी पढ़ें -  Single Lifestyle Trends: स्वीडन से जर्मनी तक... क्यों इन देशों में अकेले रहकर खुश हैं लोग? जानें सिंगल लाइफ के राज

ज्यादा एज गैप में क्या होती है दिक्कत?

 बड़े उम्र के अंतर वाले रिश्तों में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं. काउंसलर ब्रैंडी पोर्चे के अनुसार, 10 से 15 साल या उससे अधिक के अंतर में दोनों पार्टनर्स के जीवन अनुभव अलग हो सकते हैं. वहीं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जीनामेरी गुआरिनो का मानना है कि ऐसे रिश्तों में स्वास्थ्य, एनर्जी स्तर, परिवार शुरू करने की योजना और जीवन की प्राथमिकताओं को लेकर मतभेद देखने को मिल सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt Aamir Khan Gauri Spratt Age Gap
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Aamir Khan And Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही
आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही
रिलेशनशिप
Marriage Problems: टीवी सीरियल्स नहीं हकीकत में खतरनाक हैं टॉक्सिक सास-ससुर, डील करने के लिए अपनाएं ये तरीके
टीवी सीरियल्स नहीं हकीकत में खतरनाक हैं टॉक्सिक सास-ससुर, डील करने के लिए अपनाएं ये तरीके
रिलेशनशिप
Pre Marriage Questions: सिर्फ कुंडली के भरोसे न कर लेना शादी, पार्टनर के साथ ये चीजें भी मिलना भी है जरूरी
सिर्फ कुंडली के भरोसे न कर लेना शादी, पार्टनर के साथ ये चीजें भी मिलना भी है जरूरी
रिलेशनशिप
Divorce: शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
महाराष्ट्र
DMK-Congress में अनबन के बीच INDIA अलायंस पर उद्धव ठाकरे ले सकते हैं बड़ा फैसला, इस बयान से मिले संकेत
DMK-Congress में अनबन के बीच INDIA अलायंस पर उद्धव ठाकरे ले सकते हैं बड़ा फैसला, इस बयान से मिले संकेत
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
क्रिकेट
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
बॉलीवुड
Peddi Box Office Day 1: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
इंडिया
CM DK शिवकुमार से शपथ के दो दिन बाद ही मंत्री नाराज, विभागों को लेकर टेंशन, रेड्डी के बाद अब मुनियप्पा ने दिया झटका
CM DK शिवकुमार से शपथ के दो दिन बाद ही मंत्री नाराज, विभागों को लेकर टेंशन, रेड्डी के बाद अब मुनियप्पा ने दिया झटका
एग्रीकल्चर
कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा
कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा
Parenting
Children's Screen Time: पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो
पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget