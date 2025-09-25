'अकेला छोड़ दो..’, पैपराजी को देख भड़कीं आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी, वायरल हुआ वीडियो
Gauri Spratt Viral Video: आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो पैपराजी पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं..
आमिर खान इन दिनों गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. हाल ही में गौरी को बांद्रा में स्पॉट किया गया. जहां वो एकदम सिंपल लुक में नजर आई. पैप्स को जैसे ही गौरी नजर आई वो उनके पीछे-पीछे चलने लगे. ये बात गौरी को पसंद नहीं आई और फोटोग्राफर्स पर भड़कने लगी. उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
गौरी ने लगाई पैपराजी पर फटकार
दरअसल गौरी का ये वीडियो वॉक के दौरान है. जिसे कई पैप्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में गौरी ऑल व्हाइट लुक में दिखी. जो वॉक कर रही हैं. वहीं पैप्स उनके पीछे चलते हुए दिखाई दिए. ये देखकर गौरी ने कहा, ‘अरे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ वॉक के लिए जा रही हूं’. इसके बाद गौरी तेजी से वहां से आगे बढ़ जाती है. अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो कई यूजर्स उन्हें सपोर्ट करते दिखे.
दो शादियां कर चुके हैं आमिर खान
बता दें कि आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी को मीडिया से मिलवाया था. गौरी एक्टर से उम्र में काफी छोटी हैं. लेकिन दोनों के बीच बेशुमार प्यार है. अक्सर ये कपल एकसाथ पार्टीज और मूवी डेट्स पर जाते हुए नजर आता है. आमिर खान गौरी से पहले दो शादिया कर चुकी हैं. उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता और दूसरी किरण राव थी. एक्टर के दोनों बीवीयों से तीन बच्चे हैं.
आमिर खान वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो आमिर खान आखिरी बार फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ में नजर आए थे. जिसमें उनके साथ जेनेलिया डीसूजा भी थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था. इसके अलावा एक्टर ने हाल ही में रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ में कैमियो भी किया था. ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हिट रही है.
