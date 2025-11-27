बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. आज (27 नवंबर) मुंबई में देओल फैमिली ने उनकी प्रेयर मीट रखी थी जिसमें कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की. लेकिन आमिर खान को आज IFFI में शामिल होना था. ऐसे में वो धर्मेंद्र की प्रेयर मीट अटेंड नहीं कर पाए. लेकिन उन्होंने IFFI में एक सेशन के दौरान ही-मैन को बारे में बात करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान सुपरस्टार ने दावा किया कि धर्मेंद्र बेहद टैलेंटेड थे लेकिन उन्हें कम आंका गया.

एएनआई के मुताबिक IFFI में आमिर खान ने कहा- 'मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूं. उन्हें एक्शन हीरो और ही-मैन के रूप में जाना जाता था और एक्शन फिल्मों में इन पावरफुल किरदारों को निभाने में वो बेहद माहिर थे. लेकिन मुझे नहीं पता कि लोगों ने इस पर ध्यान दिया है या नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें कम आंका गया है. रोमांस या अलग-अलग जोनर में उनकी एक्टिंग लाजवाब है.'

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट मिस करने पर आमिर खान को अफसोस

आमिर खान ने आगे कहा- 'उन्होंने कॉमेडी में भी कमाल का काम किया है. ओह गॉड, उन्होंने कमाल की कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा फिल्में की हैं. मेरे हिसाब से, धरम जी बिलकुल उसी लेवल के थे और कितने खूबसूरत इंसान थे. आज दरअसल मैं बॉम्बे में नहीं था, लेकिन उनकी प्रार्थना सभा थी. बदकिस्मती से, मैंने उसे मिस कर दिया.' आमिर खान ने आगे अपने बेटे आजाद और धर्मेंद्र की मुलाकात को याद किया.'

जब आमिर ने धर्मेंद्र से कराई थी बेटे की मुलाकात

सुपरस्टार ने कहा- 'मैं अक्सर उनके पास जाकर बैठता था. एक दिन मैं अपने बेटे आजाद को भी साथ ले गया. मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम किसी से मिलो, क्योंकि आजाद ने उनका काम ज्यादा नहीं देखा है. लेकिन वो मेरे साथ आए और हमने उनके साथ कुछ घंटे बिताए और ये वाकई बहुत अच्छा रहा. धरम जी न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे. वो बहुत ही जेंटल थे, वो जेंटल जायंट जैसे थे. वो बहुत ही प्यार करने वाले शख्स थे, चाहे वो किसी से भी मिलते, चाहे वो कोई कलीग हो, चाहे वो इंडस्ट्री से बाहर का कोई इंसान हो, वो हमेशा लोगों से बहुत गर्मजोशी से मिलते और कोमलता से पेश आते थे.'

'हम सभी के लिए एक बड़ा नुकसान है'

आमिर खान यहीं नहीं रुके, उन्होंने फिर कहा- 'धरम जी एक संस्था थे, उनका सत्यकाम आज भी हमें सिखाता है, वो एक शानदार व्यक्ति थे, वो एक बेहतरीन अभिनेता थे और ये हम सभी के लिए एक बड़ा नुकसान है. उन्हें अपनी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी. मेरा मतलब है, उनकी हिंदुस्तानी बहुत साफ थी. उन्हें सुनना बहुत खास था, यहां तक कि लाइव इवेंट्स में भी जब वो बोलते थे, तो उनमें एक अद्भुत शालीनता होती थी.'