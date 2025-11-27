फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत? जानें नेटवर्थ

मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में एक्ट्रेस फातिमा सना शेख और एक्टर विजय वर्मा लीड रोल में हैं. फातिमा अक्सर अपने स्टाइलिश अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं. वहीं विजय वर्मा भी अपने डैशिंग अवतार से हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों एक्टर्स में से ज्यादा अमीर कौन हैं?

फातिमा सना शेख ने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'चाची 420' में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया था. इस फिल्म में उन्होंने कमल हासन के किरदार की बेटी भारती का किरदार निभाया था. हालांकि फातिमा को असल पहचान 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'दंगल' से मिली. इसके बाद एक्ट्रेस 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान', 'लूडो' और 'मेट्रो इन' दिनों जैसी फिल्मों में नजर आईं.

फातिमा सना शेख की फीस (Fatima Sana Shaikh's Fees)

अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फातिमा सना शेख ने नाम और पैसा दोनों कमाया. एक्ट्रेस ने फिल्म 'दंगल' के लिए 75 लाख रुपए चार्ज किए थे. लेकिन अपनी आखिरी रिलीज फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए फीस मिली थी. वहीं फातिमा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करती हैं. एक्ट्रेस मुंबई में एक आलीशान किराए के घर में रहती हैं.

फातिमा सना शेख की नेटवर्थ (Fatima Sana Shaikh Net Worth)

फातिमा के पास कारटोक की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस के पास एक मर्सिडीज-बेंज GLE लग्जरी एसयूवी है, जिसकी कीमत लगभग 1.15 करोड़ रुपए है. इसके अलावा फातिमा की कार कलेक्शन में एक टाटा हैरियर डार्क एडिशन भी शामिल हैं. सियासत की मानें तो फातिमा सना शेख की कुल नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए है.

विजय वर्मा की फीस और नेटवर्थ (Vijay Varma's Fees & Net Worth)

'गुस्ताक इश्क' एक्टर विजय वर्मा ने 2012 में रिलीज हुई फिल्म चटगांव से बॉलीवुड डेब्यू किया था. 2019 की फिल्म 'गली बॉय' से वो पॉपुलर हुए और फिर सीरीज मिर्जापुर से छा गए. इसके बाद विजय वर्मा ने 'लस्ट स्टोरीज 2', 'डार्लिंग्स' और 'मर्डर मुबारक' जैसी फिल्मों में भी काम किया. सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक विजय अपनी एक फिल्म या शो के लिए 85 लाख रुपए की फीस लेते हैं. वहीं उनकी कुल नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए है. विजय वर्मा के पास मुंबई के जुहू में एक सी-फेसिंग बंगला है. इसके अलावा वो लग्जरी कार जीप कंपास के मालिक है जिसे उन्होंने साल 2021 में खरीदा था.

ऐसे में साफ है कि फातिमा सना शेख अमीरी में विजय वर्मा से आगे हैं. एक्ट्रेस के पास विजय से 4 गुना ज्यादा दौलत है.