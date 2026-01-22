'मुझे गर्व है', ऑस्कर की रेस से होमबाउंड के बाहर होने के बाद करण जौहर ने किया रिएक्ट

करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर अवॉर्ड्स में शॉर्टलिस्ट हुई थी. 22 जनवरी को ऑस्कर के नॉमिनेशन हुए. लेकिन होमबाउंड इन नॉमिनेशन में जगह नहीं बनाई पाई. होमबाउंड ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई. फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर और एक्टर विशाल जेठवा ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

करण जौहर ने की पोस्ट

करण ने फिल्म की फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- गर्व. लव यू नीरज घायवान इस जर्नी का हिस्सा बनाने के लिए. करण की इस पोस्ट पर नीरज ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने लिखा- थैंक्यू करण जौहर. आप बहुत मजबूत सहारा रहे. आपके बिना यहां तक नहीं पहुंच सकते थे.

बता दें कि होमबाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई थी. अब इस कैटेगरी में ब्राजील की द सीक्रेट एजेंट, फ्रांस की इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, नॉर्वे की सेंटीमेंट वैल्यू, स्पेन की Sirat और ट्युनिशिया की द वॉइस ऑफ हिंद रजब नॉमिनेट हुई हैं





विशाल जेठवा ने किया रिएक्ट

वहीं विशाल जेठवा ने हिंदु्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, 'भले ही होमबाउंड नॉमिनेशन में न पहुंची हो लेकिन ये शॉर्टलिस्ट हुई थी. ये ही अपने आप में सम्मान की बात है. होमबाउंड का यहां तक आना और ग्लोबली इंडिया को रिप्रजेंट करना अपने आप में स्पेशल है. मैं बहुत आभारी हूं इस फिल्म का हिस्सा बनकर.'

उन्होंने कहा, 'हम भले ही कहें कि हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन अब जब इतना आग गए थे तो थोड़ी उम्मीद तो थी. जिन्होंने भी फिल्म देखी, उन्होंने इसे पसंद किया. कहानी को मजबूत बताया. ये हमारे लिए उपलब्धि है.'

फिल्म को नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया है. करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में थे. फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म में बचपन के दोस्त शोएब और चंदन की कहानी दिखाई गई है.