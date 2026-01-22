98वें ऑस्कर नॉमिनेशन में भारत को झटका, 'होमबाउंड' हुई इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी से बाहर

98वें ऑस्कर नॉमिनेशन 22 जनवरी को अनाउंसमेंट हुई. इन नॉमिनेशन में कई हॉलीवुड फिल्मों ने जगह बनाई. इंडिया से इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी से होमबाउंड शॉर्टलिस्ट हुई थी. फैंस फिल्म के नॉमिनेशन में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. होमबाउंड ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है. फिल्म को इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन नहीं मिला है.

इंटरनेशन फीचर फिल्म कैटेगरी में इन 5 फिल्मों को जगह मिली है

ब्राजील की द सीक्रेट एजेंट, फ्रांस की इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, नॉर्वे की सेंटीमेंट वैल्यू, स्पेन की Sirat और ट्युनिशिया की द वॉइस ऑफ हिंद रजब को इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है.

Going global with this year's nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/NaKlw64YgR — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

विशाल जेठवा ने किया रिएक्ट

फिल्म होमबाउंड ऑस्कर के फाइनल्स में नहीं पहुंच पाई है. एक्टर विशाल जेठवा ने इसे लेकर रिएक्ट किया. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा, 'हम फाइनल नॉमिनेशन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आखिरी 15 फिल्मों में शॉर्टलिस्ट होना अपने आप में एक सम्मान की बात है. होमबाउंड का इतनी दूर तक आना और दुनियाभर में भारत को रिप्रेजेंट करना बहुत खास रहा है. इस फिल्म का हिस्सा बनकर मैं हमेशा आभारी रहूंगा. हम इतना आगे आए थे तो हमें थोड़ी उम्मीदें तो थी. जितने भी लोगों ने ये फिल्म देखी उन्हें बहुत पसंद आई. उन्होंने इसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी बताया. ये भी एक उपलब्धि जैसा है.'

बता दें कि इस फिल्म को नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर, विशाल जेठवा लीड रोल में थे. शालिनी वत्सा, चंदन के आनंद जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे. क्रिटिकली फिल्म को सराहा गया था. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास कमाल नहीं कर पाई थी. फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था.