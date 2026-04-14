‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड तोड़ने आ रही हैं 7 बिग बजट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा गदर!

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों आदित्य धर की 'धुरंधर 2' का कब्जा है. फिल्म ने ऐतिहासिक कमाई की है. अब आने वाले दिनों में भी कई बिग बजट फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर अल्लू अर्जुन तक की फिल्म शामिल हैं. आइए नजर डालते हैं उन 7 फिल्मों की लिस्ट पर.



रामायण: इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर, रवि दुबे जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हो रही है. पहला पार्ट दिवाली 2026 में होगा और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज होगा. फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बजट को लेकर कहा था, 'रामायण लाइफटाइम प्रोजेक्ट है. फिल्म के दोनों पार्ट में 4 हजार करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है.'



'वाराणसी'

इस फिल्म को एस एस राजामौली बना रहे हैं. फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगे. फिल्म ग्रैंड लेवल पर बन रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, फिल्म का बजट 1400 करोड़ है. इस फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया जा चुका है. इसके अलावा प्रियंका और महेश बाबू का पोस्टर भी शेयर कर दिया गया है. फिल्म के 2027 में रिलीज होने की खबरें हैं.

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लव एंड वॉर: इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, फिल्म का बजट ओरिजनली 250 करोड़ सोचा गया था. हालांकि, अब खबरें हैं कि फिल्म का बजट बढ़ गया है. फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट 350 करोड़ तक हो गई है. फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी. अभी तक फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है.



किंग: इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में हैं. ये हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म है. इसे सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं. आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये है. फिल्म को गौरी खान और ममता आनंद प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स नजर आएंगे.



ड्रैगन: सियासत डेली के मुताबिक, फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ तक है. इस फिल्म को बड़े सेट पर शूट किया जा रहा है. खबरें हैं कि फिल्म के लिए जो सेट बनाया गया उसमें 15 करोड़ का खर्चा आया. फिल्म में जूनियर एनटीआर लीड रोल में हैं. ये फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है.



फौजी: प्रभास की फौजी को लेकर भी काफ बज है. मनी कंट्रोल के मुताबिक, फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपये है. इस फिल्म में प्रभास फौजी के रोल में दिखेंगे. इस फिल्म को हनु राघवपुडी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है.



राका: पिंकविला की खबर के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 800 से 900 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. हालांकि, फिल्म के बजट को लेकर ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया है. लेकिन ये फिल्म ग्रैंड लेवल पर बनने वाली है. इस फिल्म को एटली बना रहे हैं और अल्लू अर्जुन इसमें लीड रोल में होंगे.