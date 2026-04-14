फिल्म फ्रेंचाइजी को फैंस बहुत पसंद करते हैं. धुरंधर हो चाहे बाहुबली हो या गोलमाल सभी फिल्मों की फ्रेंचाइजी को बहुत पसंद किया गया. आदित्य धर की धुरंधर फ्रेंचाइजी ने तो वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके इतिहास रच दिया है. फिल्म पहले नंबर पर आ गई है. आइए नजर डालते हैं धुरंधर के बाद कौनसी फ्रेंचाइजी हैं, जिन्होंने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया.

टॉप फिल्म फ्रेंचाइजी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'धुरंधर'

सैकनिल्क के मुताबिक, दोनों फिल्मों ने 3000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फ्रेंचाइजी ने टोटल 3025 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने इंडिया में 840.20 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने ग्रॉस 1007.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं ओवरसीज फिल्म ने 299.50 करोड़ का कलेक्शन किया. दुनियाभर में 1307.35 करोड़ कमाए.

वहीं 'धुरंधर 2' थिएटर में लगी है. फिल्म ने नेट 1088.62 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस 13.037 करोड़ कमा लिए हैं. ओवरसीज फिल्म ने 415.25 करोड़ कमाए और दुनियाभर में 1718.62 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

बाहुबली

बाहुबली फ्रेंचाइजी ने टोटल 2438 करोड़ का कलेक्शन किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म के पहले पार्ट ने 650 करोड़ का बिजनेस किया और दूसरे पार्ट ने 1788 करोड़ कमाए. फिल्म में प्रभास लीड रोल में थे. दोनों फिल्मों को बहुत प्यार मिला और काफी बज देखने को मिला. फिल्म में तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, रम्या कृष्णनन जैसे स्टार्स नजर आए.

पुष्पा

अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने टोटल 2092 करोड़ का कलेक्शन किया. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म के पहले पार्ट ने 350.10 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे पार्ट ने 1742.10 करोड़ का कलेक्शन किया. पुष्पा के रोल में अल्लू अर्जुन छा गए थे.

टाइगर

सलमान खान की ये फ्रेंचाइजी बहुत पॉपुलर है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फ्रेंचाइजी ने टोटल 1365.22 करोड़ का कलेक्शन किया.

एक था टाइगर ने 334.39 करोड़ का कलेक्शन किया था.

'टाइगर जिंदा है' ने 564.2 करोड़ का कलेक्शन किया.

टाइगर 3 ने 466.63 करोड़ कमाए.

धूम

धूम फ्रेंचाइजी ने 754.44 करोड़ का कलेक्शन किया. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धूम ने बॉक्स ऑफिस पर 47.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं धूम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 149.98 करोड़ कमाए. धूम 3 ने 556.74 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

गोलमाल

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म फ्रेंचाइज ने 604.67 करोड़ का कलेक्शन किया था. पहले पार्ट ने 45.89 करोड़, दूसरे पार्ट ने 78.51 करोड़, तीसरे पार्ट ने 169.09 करोड़ और चौथे पार्ट ने 311.18 करोड़ का कलेक्शन किया है.

धमाल

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, इस फ्रेंचाइजी ने टोटल 349.46 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के पहले पार्ट ने 50.19 करोड़ कमाए. दूसरे पार्ट में 71 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं तीसरे पार्ट ने 228.27 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.