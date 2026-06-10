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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड350 करोड़ी फिल्म 'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर को कितनी फीस मिली? कंट्रोवर्शियल सीन पर एक्ट्रेस ने साधी चुप्पी

350 करोड़ी फिल्म 'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर को कितनी फीस मिली? कंट्रोवर्शियल सीन पर एक्ट्रेस ने साधी चुप्पी

जाह्नवी कपूर इन दिनों फिल्म 'पेद्दी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में उनके किरदार को लेकर विवाद छिड़ गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म के लिए उन्हें कितनी फीस मिली है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 07:50 PM (IST)
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हालिया रिलीज फिल्म 'पेद्दी' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. इसमें साउथ सुपरस्टार राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं. फिल्म की बंपर कमाई के बावजूद जाह्नवी कपूर लाइमलाइट से दूर नज़र आ रही हैं. वजह है कि उनके कुछ सीन पर विवाद हो गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस को गलत एंगल से कुछ सीन फिल्माए गए हैं जो ऑडियंस को पसंद नही आ रही है.

कुल मिलाकर 'पेद्दी' की कमाई का पूरा श्रेय रामचरण को दिया जा रहा है और जाह्नवी ने फिल्म से दूरी बना रखी है. न तो जाह्नवी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रही हैं और ना ही कहीं नजर आ रही हैं. जाह्नवी कपूर ने साउथ में इस फिल्म का जमकर प्रमोशन किया है लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले. रिलीज के बाद से ही उन पर सवाल उठ रहे हैं. आपको बताते हैं कि इस फिल्म के लिए जाह्नवी कपूर को कितनी फीस मिली है.

पेद्दी का बजट जान लें
बता दें 'पेद्दी' का बजट 350 करोड़ हैं. फिल्म 4 जून को रिलीज हुई थी और तब से ही ये बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. फिल्म ने पेड प्रिव्यू में 18.50 करोड़ की कमाई की थी. वहीं ओपनिंग डे पर इसने 51 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने अब 179.35 करोड़ रुपये कमा लिए है.

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जाह्नवी कपूर को क्या मिला
राम चरण स्टारर फिल्म पेद्दी में जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में नजर आ रही हैं. इस फिल्म के लिए उन्हें मोटी रकम मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  इस फिल्म के लिए जाह्नवी कपूर को 6 करोड़ रुपए मिले हैं.

कंट्रोवर्सी पर एक्ट्रेस ने साधी चुप्पी
बता दें, जाह्नवी कपूर को उनकी फिल्म 'पेडी' में उनके किरदार और स्क्रीन प्रजेंटेशन को लेकर सोशल मीडिया पर भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. फिल्म में जाह्नवी के किरदार को जरूरत से ज्यादा 'बोल्ड' और ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप लगा है. हालांकि एकट्रेस ने इस पर चुप्पी साधी हुई है.

विवादों पर डायरेक्टर का बयान
विवाद के बीच पेद्दी के डायरेक्टर बूची बाबू सना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ये विवाद इतना बढ़ गया कि डायरेक्टर बुची बाबू सना को सोशल मीडिया पर माफी मांगनी पड़ी और उन सीन्स को ट्रिम/बदलना पड़ा है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 10 Jun 2026 07:50 PM (IST)
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