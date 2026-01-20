2026 Highest Grossing Films: 2026 की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा की फिल्में राज कर रही हैं. जनवरी महीने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चार फिल्मों में तीन साउथ की फिल्में और एक नाम बॉलीवुड से हैं. आपको बताते हैं कि इस साल थियेटर में कौन सी वो फिल्में हैं जो जमकर देखी जा रही हैं और सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड किसके पास है. साथ ही ये भी जानेंगे कि 2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्में कौन सी हैं.

'द राजा साब'

प्रभास की 'द राजा साब' के नाम 2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म का रिकॉर्ड है. 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने पहले दिन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 62.9 करोड़ कमाए. ये फिल्म अब भी अच्छी कमाई कर रही.

'धुरंधर' की वजह से हिंदी वर्जन तो अच्छा नहीं कमा पा रही लेकिन तमिल, तेलुगु और कन्नड़ की कमाई दमदार है. सैकनिक के मुताबिक रिलीज के 11 दिनों में ये फिल्म इंडिया में ये नेट 140.50 करोड़ कमा चुकी है.





मना शंकरा वारा प्रसाद गारू

वहीं, 2026 में दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग पाने वाली चिरंजीवी की तेलुगु फिल्म 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' है. 12 जनवरी को थियेटर में उतरी इस एक्शन कॉमेडी फिल्म को 41.6 करोड़ की ओपनिंग मिली. फिलहाल ये फिल्म भी शानदार कमा रही है. सैकनिक के मुताबिक रिलीज के 8 दिनों में ये फिल्म इंडिया में नेट 165.9 करोड़ कमा चुकी है.





पराशक्ति

बिगेस्ट ओपनर में तीसरे नंबर पर तमिल फिल्म पराशक्ति है. 10 जनवरी को रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन 12.35 करोड़ कमाने में कामयाब रही. शिवकार्तिकेयन की ये फिल्म 10 दिनों में 49.45 करोड़ कमा चुकी है.





इक्कीस

चौथे नंबर पर बॉलीवुड फिल्म 'इक्कीस' है. नए साल के मौके पर एक जनवरी को अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस रिलीज हुई जिसे 7.28 करोड़ की ओपनिंग मिली. 31.5 करोड़ कमा चुकी है.

2026 में बॉक्स ऑफिस की बिगेस्ट ओपनर फिल्में

द राजा साब- 62.9 करोड़ मन शंकर वारा प्रासद गारु- 41.6 करोड़ पराशक्ति- 12.35 करोड़ इक्कीस- 7.28 करोड़

बॉर्डर 2 तोड़ सकती है रिकॉर्ड

कोईमोईडॉटकॉम के मुताबित सनी देओल की 'बॉर्डर 2' कम से कम 25 करोड़ कमाई का आंकड़ा हर हाल में क्रॉस करेगी. करीब 5000 स्क्रीन पर रिलीज हो इस फिल्म को प्री-सेल्स में अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और इस आधार पर ये मल्टी स्टारर फिल्म 35 करोड़ तक कमा सकती है. अगर फिल्म इतनी कमाई कर लेती है तो वो 2026 में तीसरी बिगेस्ट ओपनर बन सकती है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े koimoi.com और sacnilk.com से लिए गए हैं)