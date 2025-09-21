भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा खबरों में रहती हैं. आम्रपाली दुबे 38 साल की हैं और उन्होंने अभी शादी नहीं की है. उनकी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ संग अफेयर की अफवाहें काफी जोरों पर रही हैं. दिनेश लाल यादव शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं. हालांकि, आम्रपाली और निरहुआ ने अपने रिश्ते को हमेशा दोस्ती का नाम ही दिया है.

आम्रपाली दुबे ने क्यों नहीं की शादी?

सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में आम्रपाली ने बताया कि आखिर उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की.

आम्रपाली ने कहा, 'पेरेंट्स शादी के लि बोलते हैं. लेकिन मुझे किसी और के घर जाने का आईडिया समझ नहीं आता है. मेरी एक बहन और है. वो मुझसे बड़ी है. मेरी शादी हो गई तो मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा. उनका ख्याल कौन रखेगा.'

इन फिल्मों में साथ दिखे आम्रपाली-निरहुआ

आम्रपाली और निरहुआ ने कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ चलल ससुराल 2, Mokama 0 KM, निरहुआ चलल लंदन,लल्लू की लैला, हम है दुल्हा हिंदुस्तानी, निरहुआ सटल रहे, जिगरवाला, जय वीरू जैसी फिल्में की.

श्रीदेवी के जाने के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं आम्रपाली

बता दें कि आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं. उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थीं. जब श्रीदेवी की डेथ हुई थी तो वो 3 महीने डिप्रेशन में चली गई थीं. वो श्रीदेवी के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गई थीं. आम्रपाली ने कहा,'हां मैं डिप्रेशन में चली गई थी. पता नहीं लोगों को लगता है कि मैं नाटक करती हूं. लेकिन ईमानदारी से कहूं कि मैंने 3 महीने तक सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए थे. मैंने काम छोड़ दिया था. मैंने कुछ नहीं किया था. हमारी इंडस्ट्री की लड़की आकांक्षा दुबे के जाने के बाद भी में 1 महीने तक काम नहीं कर पाई थी.'