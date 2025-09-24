मां की भक्ति में डूबीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, शेयर किया दिल छू लेने वाला वीडियो

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह नवरात्रि के रंग में रंग गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गाने का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें वे मां की भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही हैं. फैंस उनकी इस भक्ति से भरी वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

अक्षरा ने शेयर किया लेटेस्ट भक्ति गीत

अक्षरा सिंह के भक्ति गीत 'भोली-सी मैया' का वीडियो न केवल उनकी भक्ति भावना को दर्शाता है, बल्कि भोजपुरी संगीत की सिम्पलिसिटी और प्यूरिटी को भी दिखाता है.इस क्लिप के कैप्शन में अक्षरा सिंह ने लिखा, "मां के आशीर्वाद से बढ़कर कोई कवच नहीं."

वीडियो में अक्षरा का सिंपल लुक

वीडियो में अक्षरा सिहं काफी सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही हैं. उन्होंने पीले रंग का सूट पहना हुआ है. वे नो मेकअप लुक में भी काफी खूबसूरत लग रही हैं. बस एक सिंपल बिंदी जो उनके माथे पर मां की कृपा का प्रतीक बनी हुई है.

'भोली-सी मैया' गीत अक्षरा सिंह ने खुद अपनी मधुर आवाज में गाया भी है. बोल मनोज मतलबी ने लिखे हैं, जबकि संगीत मधुकर आनंद ने रचा है और कोरियोग्राफी का जिम्मा पप्पू का है. यह गीत हाल ही में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है.

गाने में अक्षरा मां दुर्गा की स्तुति में डूबी हुईं दिखाई दीं

गाने में अक्षरा मां दुर्गा की स्तुति में डूबी हुईं दिखाई देती हैं, उनके एक्सप्रेशन्स दर्शकों को भक्ति के सागर में खींच ले जा रहे हैं. फैंस ने इस पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार कर दी है, जहां एक यूजर ने लिखा, "मां की जय, अक्षरा दीदी का यह रूप दिव्य है."भोजपुरी सिनेमा में 'ऐसा पति मुझे दे भगवान' और 'अनाथ बहू' जैसी हिट फिल्मों से लोकप्रिय हुईं अक्षरा ने हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाया है. नवरात्रि का पावन पर्व उनके लिए विशेष है, जब वह स्टेज शोज छोड़ माता की भक्ति में रंगी नजर आती हैं.अक्षरा के कई प्रोजेक्ट्स रिलीज के लिए लाइन में हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'अम्बे हैं मेरी मां' की शूटिंग पूरी कर ली है.