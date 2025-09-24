कुछ कुछ होता है की छोटी अंजलि की 10 तस्वीरें, लुक देख पहचान पाना होगा मुश्किल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sana Saeed 10 Photos: 'कुछ कुछ होता है' की छोटी अंजली अब काफी बड़ी हो गई है. उनका बोल्ड अंदाज देख आप भी पहचान नहीं पाएंगे. आइए देखते हैं छोटी अंजली की झलक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 12:44 PM (IST)
फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में छोटी अंजलि का किरदार निभाकर रातों-रात फेमस हुईं सना सईद आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उस समय उनकी क्यूटनेस ने हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन अब उनका ग्लैमरस लुक देख लोग हैरान रह जाते हैं. सना न सिर्फ फिल्मों बल्कि अपनी स्टाइलिश तस्वीरों की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं. आइए देखते हैं छोटी अंजलि बनी सना सईद की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देखकर पहचान पाना होगा मुश्किल.

1/10
सना सईद ने फिल्म 'कुछ कुछ होता है'से अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होने फिल्म में 'छोटी अंजलि' का किरदार निभाया था.
2/10
सना ने सिर्फ 8 साल की उम्र में 'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का किरदार निभाया. इस फिल्म में उनकी मासूमियत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया.
3/10
सना ने ‘हर दिल जो प्यार करेगा' और ‘बादल' जैसी फिल्मों में भी काम किया है.
4/10
लेकिन उनकी असली वापसी हुई 2012 में, जब करण जौहर की ही फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में उन्होंने एक ग्लैमरस और बोल्ड किरदार निभाया.
5/10
इसके अलावा, सना ‘झलक दिखला जा’, 'खतरों के खिलाड़ी' और ‘नच बलिए’ जैसे लोकप्रिय रियलिटी शोज़ में भी नजर आई हैं.
6/10
आज सना एक बेहद ही ग्लैमरस और खूबसूरत एक्ट्रेस बन चुकी हैं.
7/10
सना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
8/10
इस तस्वीर में सना बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस दिख रहीं हैं. उन्होंने रेड कलर की ड्रेस कैरी की है. मिनिमल मेकअप और शॉर्ट हेयर्स में सना काफी खूबसूरत लग रहीं हैं.
9/10
इस तस्वीर में सना येलो कलर की मिनी ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. उनका ये लुक काफी बोल्ड और स्टाइलिश लग रहा है.
10/10
इस तस्वीर में सना ने डीप नेक शॉर्ट ड्रेस कैरी की है. साथ ही बूट्स पहनकर उन्होंने इस लुक और भी स्टाइलिश और मॉडर्न बनाया. खुले बाल और मिनिमल मेकअप में सना बला की हसीन दिख रहीं हैं.
Published at : 24 Sep 2025 12:44 PM (IST)
