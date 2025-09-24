एक्सप्लोरर
कुछ कुछ होता है की छोटी अंजलि की 10 तस्वीरें, लुक देख पहचान पाना होगा मुश्किल
Sana Saeed 10 Photos: 'कुछ कुछ होता है' की छोटी अंजली अब काफी बड़ी हो गई है. उनका बोल्ड अंदाज देख आप भी पहचान नहीं पाएंगे. आइए देखते हैं छोटी अंजली की झलक.
फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में छोटी अंजलि का किरदार निभाकर रातों-रात फेमस हुईं सना सईद आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उस समय उनकी क्यूटनेस ने हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन अब उनका ग्लैमरस लुक देख लोग हैरान रह जाते हैं. सना न सिर्फ फिल्मों बल्कि अपनी स्टाइलिश तस्वीरों की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं. आइए देखते हैं छोटी अंजलि बनी सना सईद की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देखकर पहचान पाना होगा मुश्किल.
Published at : 24 Sep 2025 12:44 PM (IST)
Tags :Kuch Kuch Hota Hai Sana Saeed
बॉलीवुड
10 Photos
