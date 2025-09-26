शारदीय नवरात्रि में भक्ति में लीन नजर आईं अंजना सिंह, नया देवी गीत 'शितली मैया' हुआ रिलीज

नवरात्रि के पहले दिन से ही कई भोजपुरी सितारों ने अलग-अलग देवी गीत रिलीज कर माहौल को और भी भक्ति भरा बना दिया है. अब शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अंजना सिंह अपने प्रशंसकों के लिए नया देवी गीत 'शितली मईया' लेकर आई हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी.

नवरात्रि पर अंजना सिंह का नया देवी गीत हुआ रिलीज

अंजना सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर देवी गीत 'शितली मईया' का क्लिप पोस्ट किया, जिसमें उनके चेहरे पर भक्ति का भाव स्पष्ट झलक रहा है.उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन दिया, 'गाना रिलीज हो गया है.'इस भक्ति रचना को शिल्पी राज और लाडु मधेशिया ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है. इन दोनों की जुगलबंदी ने गाने को एक अनोखी भक्तिमय ऊर्जा प्रदान की है. बोल का श्रेय शैलेश यादव लाला को जाता है, जिन्होंने सरल शब्दों में मां की महिमा का चित्रण किया है. वहीं, संगीत निर्देशन का जिम्मा वी.आर. वर्मा ने संभाला है. गाने की कोरियोग्राफी का कमाल सोनू प्रीतम का है, जिन्होंने इस भक्ति गीत को जीवंत कर दिया है.

म्यूजिक वीडियो में अंजना सिंह के भक्ति भाव ने लूटा दिल

वीडियो में अंजना सिंह और गायक लाडु मधेशिया एक साथ नजर आ रहे हैं, जो माता के पंडाल में लीन होकर नाचते-गाते दिखाई दे रहे हैं. रंग-बिरंगे परिधानों में सजे दोनों कलाकार मां की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं.

वहीं, बैकग्राउंड में जगमगाते दीपक, फूलों की मालाएं और मां की भक्ति में लीन लोग गाने को जीवंत बना रहे हैं.अंजना का पारंपरिक लुक है. उन्होंने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है और उसके ऊपर लाल रंग की माता की चुनरी ओढ़ी है.

यह भक्ति गीत जियोसावन, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब, अमेजन म्यूजिक, और स्पॉटिफाई समेत कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.अंजना सिंह, जो 'लव और राजनीति' और 'मासूम हाउसवाइफ' जैसी सुपरहिट फिल्मों से सुपरस्टार बनी हैं, अब संगीत क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं.