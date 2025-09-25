शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है. पहले दिन से ही भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों ने अलग-अलग गाना रिलीज किया है जो कि देवी मां को समर्पित है. इन गानों को दर्शकों ने बहुत पसंद किया है इसके साथ ही इन भजन के जरिए त्योहार का मजा भी दोगुना हो गया है. आइए जानते हैं अब तक कितने कलाकारों ने नवरात्रि के मौके पर माता को समर्पित करते हुए गाना रिलीज किया है.

भोजपुरी गीतों ने बढ़ाई नवरात्रि की धूम

पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि धूम–धाम से मनाई जा रही है. इस मौके पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों ने भी अपने फैंस को सर्प्राइज देने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है. आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और अब तक कई सितारों ने देवी मां को समर्पित करते हुए कई गाने रिलीज किए हैं. इन गानों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है–

1. चुनरिया लहरे माई के - पवन सिंह

'राइज एंड फॉल' पार्टिसिपेंट पवन सिंह का नया गाना रिलीज हुआ है. नवरात्रि के चौथे दिन एक्टर-सिंगर का नया देवी गीत 'चुनरिया लहरे माई' के रिलीज हुआ है. इस गाने में एक्टर के साथ चांदनी सिंह भी नजर आ रही हैं. पवन सिंह की आवाज में ये गाना दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है.

बता दें, इस गाने के लिरिक्स आलम दिलशाद ने लिखे हैं और अजय सिंह ने म्यूजिक डायरेक्शन दिया है. इसके साथ ही फैंस भी बढ़चढ़ कर इस गाने पर अपना प्यार बरसा रहे हैं. ये गाना आज ही रिलीज हुआ .पवन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अबतक इस गाने पर 7 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

2. जय मां - खेसारी लाल यादव

नवरात्रि के पहले दिन भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव ने भी अपनी फिल्म गॉडफादर का नया गाना जय मां रिलीज किया था. रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ये गाना ट्रेंड होने लगा. खेसारी लाल यादव और सुगम सिंह की आवाज में इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है. अब तक इस गाने पर 500K व्यूज आ चुके हैं.

3. भोली सी मैया - अक्षरा सिंह

भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर देवी मां का नया गाना रिलीज किया था. इस गाने में एक्ट्रेस का बेहद सादगी भरा अंदाज देखा गया. भक्ति में डूबीं अक्षरा सिंह के इस गाने को फैंस का बहुत प्यार मिल रहा है.

'भोली सी मैया' को अक्षरा सिंह ने अपनी आवाज में ही गया है. गाने में हसीना के एक्सप्रेशन और भक्ति भाव सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है. इस गीत के लिरिक्स मनोज मतलबी ने लिखा है जबकि इसका म्यूजिक आनंद ने कंपोज किया है. अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में रिलीज हुए इस गाने में अब तक 40K व्यूज आ गए हैं.

4. माई मुस्का द- मनोज तिवारी

मनोज तिवारी का ये नया गाना नवरात्रि के त्यौहार का मजा दुगना कर देता है. ये गाना पूरी तरह से भोजपुरी भाषा में है और इसे सुनते ही आपके मन में श्रद्धा और भक्ति भाव जाग उठेंगे. एक बार फिर मनोज तिवारी ने अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिल में माता के भक्ति भाव को बेहतरीन तरीके से पिरोया है. मृदुल भक्ति नाम के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गीत में अब तक 184K व्यूज आ गए हैं

5. आरती उतार - खेसारी लाल यादव

आज एक बार फिर खेसारी लाल यादव ने देवी माता का नया गाना रिलीज किया है. इस गाने में भोजपुरी स्टार अपनी मधुर आवाज से देवी के लिए गीत गाते नजर आ रहे हैं. इस म्यूजिक वीडियो में उनका साथ ब्यूटी पांडे ने दिया है.

वेलनेस प्रोडक्शंस के बैनर तले बने इस गाने को लोगों ने बहुत प्यार दिया है और अब तक इस म्यूजिक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ गए हैं. अब तक रिलीज हुए सभी भोजपुरी देवी गीतों में से खेसारी लाल यादव के इस गीत को सबसे ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.