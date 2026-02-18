खेसारी लाल यादव ने खास अंदाज में किया पत्नी चंदा को बर्थडे विश, शेयर किया रोमांटिक पोस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'मेरी जिंदगी का सबसे सुन्दर तोहफा...'खेसारी लाल यादव ने खास अंदाज में किया पत्नी चंदा को बर्थडे विश

'मेरी जिंदगी का सबसे सुन्दर तोहफा...'खेसारी लाल यादव ने खास अंदाज में किया पत्नी चंदा को बर्थडे विश

भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव ने बेहद ही खास अंदाज में अपनी पत्नी चंदा देवी को बेहद ही खास अंदाज में बर्थडे विश किया. उन्होंने इस मौके पर बेहद ही रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

खेसारी लाल यादव ने अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है.उनकी शानदार एक्टिंग और सिंगिंग के लाखों फैंस हैं. वैसे तो खेसारी लाल यादव के अफेयर की खबरें कई बार चर्चा में रह चुकी है. लेकिन, रियल लाइफ में उन्होंने चंदा यादव के संग शादी की है और उनके दो बच्चे भी हैं.

बता दें 17 फरवरी को एक्टर ने अपनी वाइफ चंदा का बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर एक्टर ने अपनी पत्नी ने के लिए बेहद ही रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.एक्टर ने इस मौके पर अपनी पत्नी के संग तस्वीर शेयर की.

खास अंदाज में खेसारी ने किया पत्नी को बर्थडे विश

तस्वीर को शेयर करते हुए खेसारी लाल यादव ने कैप्शन में लिखा,'मेरे जिंदगी का सबसे सुन्दर तोहफा है, आप…आपकी मुस्कान से ही हमारी दुनिया रोशन है.आपके जनमदिन पर बहुत बहुत बधाई, खुशियां और प्यार चंदा! हैप्पी हैप्पी बर्थडे! लव यू!'एक्टर ने जैसे ही सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर किया, उसके बाद चंदा देवी को विश करने वालों का तांता लग गया.

फैंस से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के सेलेब्स तक ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और दोनों की जोड़ी को काफी सराहा भी.आपको बता दें खेसारी आज बेशक सुपरस्टार हैं. लेकिन, एक दौर था जब वो दूध बेचा करते हैं. जब उनकी शादी की बाद हुई थी तब उनके पास सेहरा खरीदने तक के पैसे नहीं थे.उसके बाद एक्टर के ससुर ने चार भैंस बेचकर दूल्हे के कपड़े और सेहरा बनवाया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Khesari Lal Yadav (@khesari_yadav)

उनकी शादी में 11 हजार तिलक मिले थे. जो एक्टर के पिता ने बाद में लौटा दिया था, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं था.शादी के बाद चंदा देवी ही खेसारी की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम बनीं. भले ही पैसे रहे हो या ना रहे हों,दोनों साथ रहे. खेसारी जब एक्टर नहीं थे तो वो अपनी पत्नी के संग दिल्ली में लिट्टी-चोखा की रेहड़ी लगाते थे. 

ये भी पढ़ें:-Border 2 BO Day 26: ‘बॉर्डर 2’ का जलवा बरकरार, चौथे मंगलवार फिर बढ़ाई रफ्तार, जानें-कर डाला कितना कलेक्शन

Published at : 18 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Bhojpuri Actor KHESARI LAL YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
'मेरी जिंदगी का सबसे सुन्दर तोहफा...'खेसारी लाल यादव ने खास अंदाज में किया पत्नी चंदा को बर्थडे विश
खेसारी लाल यादव ने खास अंदाज में किया पत्नी चंदा को बर्थडे विश, शेयर किया रोमांटिक पोस्ट
भोजपुरी सिनेमा
आम्रपाली दुबे से भी ज्यादा खूबसूरत हैं निरहुआ की पत्नी, गृह प्रवेश की तस्वीरों में पहली बार दिखे साथ
आम्रपाली दुबे से भी ज्यादा खूबसूरत हैं निरहुआ की पत्नी, गृह प्रवेश की तस्वीरों में आईं नजर
भोजपुरी सिनेमा
करिश्मा कपूर के फैन हैं दिनेश लाल यादव, फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' देखकर बना दी 'निरहुआ हिंदुस्तानी'
करिश्मा कपूर के फैन हैं दिनेश लाल यादव, फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' देखकर बना दी 'निरहुआ हिंदुस्तानी'
भोजपुरी सिनेमा
'लॉलीपॉप' अश्लील तो 'मुन्नी बदनाम' क्या? भोजपुरी पर सवाल उठा तो भड़के पवन सिंह
'लॉलीपॉप' अश्लील तो 'मुन्नी बदनाम' क्या? भोजपुरी पर सवाल उठा तो भड़के पवन सिंह
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 बच्चों की मौत, शाम से लापता थे दोनों भाई-बहन
फतेहपुर: निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 बच्चों की मौत, शाम से लापता थे दोनों भाई-बहन
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
शिक्षा
UP Board Exam 2026: आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर
आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget